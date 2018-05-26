NYT узнала новые подробности боя американских военных с ЧВК Вагнера в Сирии

Американское издание The New York Times обнародовало новые подробности боя американских военных с российскими наемниками из ЧВК Вагнера в сирийском Дейр-эз-Зоре, который произошел 7 февраля 2018 года.

По данным NYT, в ходе боя погибло от 200 до 300 наемников, которые напали на контролируемый американским спецназом нефтеперерабатывающий завод, из них неустановленное число россиян. Среди американцев, которых было около 40 человек, потерь не было.

Отмечается, что в тот день около 15:00 американские военные зафиксировали продвижение правительственных сил к позициям курдов и сирийских повстанцев неподалеку от нефтеперерабатывающего завода Коноко.

В 20:30 на расстояние около 1,5 километра к заводу, готовясь к атаке, приблизилось три российских танка Т-72, вооруженные 125-мм орудиями. В это время в американском центре воздушных операций на базе в Катаре истребители были готовы подняться по тревоге.

Американские военные подозревали, что среди вооруженных групп могут быть россияне, так как перехватывали радиопереговоры на русском языке. Однако российское военное командование, с которым американцы были в постоянном контакте, заверило их, что оно не контролирует отряды в данном регионе.

Атака началась примерно в 22:30. Позиции курдов и сирийских повстанцев были атакованы одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

В течении 15 минут американские военные связались со своими российскими коллегами и призвали их прекратить нападение. Когда этого не произошло, американские силы сделали предупредительные выстрелы по группе грузовиков и орудий, но силы противника продолжили наступление. Только после этого была запрошена помощь с воздуха, и был нанесен массированный удар по наступавшим войскам.

К тому времени некоторые из самолетов вернулись на базу. Бой продолжался с помощью пулеметов и ПТРК Javelin.

Час спустя правительственные силы начали отступать и американские войска прекратили обстрелы.

8 февраля СМИ сообщили о гибели россиян возле Хашшама в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации по сторонникам режима сирийского президента Башара Асада.

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В результате столкновения, по некоторым данным, были убиты более 200 наемников, большая часть которых были россиянами.

По данным Spiegel, во время боя случайно погибли от 10 до 20 российских наемников. В проасадовских силах потери составили до 200 человек.