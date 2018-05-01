NYT узнала детали спецоперации Моссада по ядерной программе Ирана

Биньямин Нетаньяху представил общественности документы о том, что Иран в тайне разрабатывает ядерное оружие

Израильская разведка (Моссад) начала операцию по получению материалов о ядерной программе Ирана в феврале 2016 года, пишет американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По словам собеседника издания, агенты Моссада в феврале 2016 года выявили в Тегеране документы о ядерной программе и почти два года наблюдали за их хранилищем. В январе 2018 года им удалось проникнуть в здание, похитить оригиналы документов и доставить в Израиль.

В январе руководитель Моссада Йоси Коэн сообщил президенту США Дональду Трампу об операции в Тегеране. По словам источника, такой промежуток между получением материалов и публичным их представлением объясняется сложностью обработки большого количества текстов на персидском языке.

Однако эксперты сходятся во мнении, что документы представили накануне, так как скоро Трамп должен принять решение по ядерной сделке с Ираном.

Смотрите также

Напомним, 30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил общественности документы, которые, по его словам, подтверждают то, что Иран в тайне разрабатывает ядерное оружие. Иран хранит все сведения, на основе которых продолжается разработка ядерного оружия, в секретном комплексе в районе Шорабад в Тегеране. Израильской разведке удалось раздобыть эти данные - 55 тыс. страниц секретных документов и 183 компакт-диска с секретной информацией, заявил израильский премьер. Он пообещал передать все эти сведения в ООН и МАГАТЭ.

В Тегеране отвергли обвинения в тайной разработке ядерного оружия. Глава МИД страны Аббас Аракчи назвал презентацию Нетаньяху "нелепой игрой" и "запланированным шоу" перед 12 мая, когда президент США должен принять решение о том, сохранять ли ядерную сделку с Ираном.

В 2015 году Иран и страны шестерки - США, Россия, Британия, Франция, Германия и Китай - заключили соглашение, подразумевающее снятие санкций с Ирана в обмен на отказ страны от ядерной программы.