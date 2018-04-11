NYT: Трамп в декабре хотел прекратить расследование спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп в начале декабря 2017 года заявил своим советникам о необходимость прекратить расследование специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Трамп был в ярости из-за сообщений о том, что команда Мюллера направила запрос о его деловых связях с Deutsche Bank.

Трамп посчитал, что этим спецпрокурор перешел "красную линию". Об этом глава Белого дома говорил в интервью газете прошлого года.

После этого юристы и консультанты Трампа быстро начали проверять, соответствуют ли слухи действительности. В итоге, оказалось, что отчеты были неподтвержденными, Трамп успокоился и не настаивал на увольнении Мюллера и прекращении расследования.

Сейчас вновь появилась информация о недовольстве Трампа расследованием Мюллера.

В частности, Трамп был недоволен обысками у своего адвоката Майкла Коэна. Президент США назвал случившиеся "охотой на ведьм".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у президента Трампа достаточно полномочий, чтобы отстранить специального прокурора Роберта Мюллера от занимаемой им должности.

Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Трамп отрицает сговор между своим штабом и Россией.