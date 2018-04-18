NYT: Трамп узнал о новых санкциях против России из телевизора

Трамп "был в гневе" из-за заявления Хейли о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп узнал о намерении американских властей ввести санкции против РФ, когда смотрел телевизор, сообщает The New York Times.

По информации издания, именно по телевизору Трамп услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России.

Источники издания сообщили, что президент, услышав это, "был в гневе, поскольку он не принимал такого решения".

По словам нескольких американских чиновников, Белый дом не информировал Хейли об изменении санкционного курса.

При этом еще до заявления Хейли Белый дом сообщил о том, что он намерен ввести новые санкции против Москвы, однако администрация президента заявила, что Хейли "зашла слишком далеко в своем выступлении на телевидении".

На следующий день Белый дом заявил, что решение по санкциям еще не принято.

16 апреля Никки Хейли заявила, что через два дня будут объявлены новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада. Однако санкции не были объявлены.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что Вашингтон "рассматривает дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем".

Главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу сказал, что Хейли "забежала вперед" и что "возможно произошла какая-то мгновенная путаница".

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп решил отложить введение санкций в тот же самый день, когда Хейли о них объявила.

18 апреля в российских СМИ появилась информация о том, что США уведомили Россию, что пока не будут вводить новые санкции.