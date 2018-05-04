NYT: Трамп планирует сократить американский контингент в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону разработать план сокращения числа американских войск на территории Южной Кореи, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, сокращение военного контингента не будет одним из предметов торга на переговорах Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Издание отмечает, что подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость содержать на полуострове 23,5 тысяч американских солдат.

Согласно соглашению, срок которого истекает в 2018 году, примерно половину расходов на содержание американского контингента несет Южная Корея – более $800 миллионов. Белый дом хотел бы переложить их полностью на Сеул.

В свою очередь в Пентагоне опасаются, что сокращение контингента может ослабить альянс США и Южной Кореи, а также отмечают возможное усиление опасений Японии на фоне предстоящих переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин исключил возможность вывода с территории страны войск США после возможного подписания соглашения о мире с КНДР.

"Вооруженные силы США в Корее являются частью союза Южной Кореи и США. Они не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора (с КНДР)", - привел слова Мун Чже Ина представитель его администрации.