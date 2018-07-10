NYT: Трамп назвал глупыми своих советников, которые рекомендовали не звонить Путину

В телефонном разговоре с Путиным Трамп назвал своих советников "глупыми людьми"

Президент США Дональд Трамп назвал глупыми своих советников, которые рекомендовали ему не звонить президенту РФ Владимиру Путину, пишет New York Times со ссылкой на источник.

По информации издания, об этом Трамп сказал в ходе телефонных переговоров с российским президентом в марте.

"Это глупые люди, не следует их слушать", - сказал, как утверждает издание, Трамп Путину.

Собеседник издания также отметил, что Трамп накануне встречи с Путиным в Хельсинки наотрез отказался слушать тех, кто напомнил о работе российского президента в КГБ. На слова о том, что Путин попробует им манипулировать в ходе переговоров, американский президент заявил, что "полностью готов" к личной беседе.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 20 марта. Трамп позвонил, чтобы поздравить Путина с победой на президентских выборах. Тогда сообщалось, что помощники Трампа отговаривали его от поздравительного звонка, но американский президент проигнорировал рекомендации своих советников.

Встреча президентов РФ и США состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Во время переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности, ситуацию в Украине.