NYT: Саудовская Аравия намерена обвинить в смерти журналиста Хашкаджи советника наследного принца

Власти Саудовской Аравии намерены возложить вину за предполагаемое убийство журналиста Джамаля Хашкаджи на генерала Ахмеда Ассири - высокопоставленного сотрудника саудовской разведки и советника наследного принца Мухаммеда бин Салмана, сообщает New York Times.

По информации источников издания, Эр-Рияд выдвинет следующую версию: Ассири получил от Мухаммеда бин Салмана устное поручение похитить Хашкаджи из Турции и доставить его для допроса в Саудовскую Аравию. Но генерал либо неправильно понял инструкции наследного принца, либо превысил свои полномочия - и убил журналиста.

Газета отмечает, что это поможет снять подозрения в причастности к гибели журналиста с наследного принца.

Ранее телеканал CNN сообщал, что ключевую роль в предполагаемом убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи сыграл сотрудник разведки Саудовской Аравии и бывший дипломат Махер Абдулазиз Мутреб.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017 году переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.