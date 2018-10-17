NYT: Подозреваемые по делу об исчезновении журналиста Хашкаджи связаны с принцем Саудовской Аравии

Пятеро человек, которых турецкая полиция определила как подозреваемых в деле об исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи, связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает The New York Times.

В частности, по информации издания, один из подозреваемых, установленных турецкой стороной, часто сопровождал саудовского принца.

По данным издания, речь идет человек по имени Махер Абдулазиз Мутреб. Он, пишет NYT, был дипломатом, назначенным на службу в посольство Саудовской Аравии в Лондоне в 2007 году. Он много путешествовал с наследным принцем, предположительно, в качестве телохранителя.

Еще трое подозреваемых связаны со службой безопасности саудовского принца, а пятый подозреваемый является судебным врачом и занимает руководящие посты в министерстве внутренних дел королевства и медицинских учреждениях.

Кроме того, по данным издания, по меньшей мере девять из 15 подозреваемых, установленных турецкой полицией, работали в саудовских службах безопасности, военных структурах или других министерствах.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.