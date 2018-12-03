NYT: Манафорт обсуждал с Эквадором выдачу Ассанжа США Сегодня, 08:04 27 Цей матеріал також доступний українською Манафорт предлагал Эквадору выдать Ассанжа в обмен на уступки со стороны США

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с властями Эквадора возможность выдачи США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о как минимум двух встречах, которые состоялись в мае 2017 года.

Источники газеты отметили, что в обмен на выдачу Ассанжа Манафорт предлагал со стороны Вашингтона уступки, такие как частичное списание задолженности перед США

В течение нескольких дней после последней встречи Манафорта в эквадорской столице Кито Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором по расследованию вмешательства России в выборы 2016 года. Очень быстро стало ясно, что экс-глава предвыборного штаба Трампа был главной целью расследования, после чего переговоры Манафорта с Эквадором закончились ничем.

Издание отмечает, что нет никаких доказательств того, что Манафорт работал над этим вопросом или обсуждал его с президентом Трампом и другими должностными лицами администрации.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони заявил, что вопрос о выдаче Ассанжа был поднят президентом Эквадора Ленином Морено, а не Манафортом, а тот лишь "выслушал его, но не давал никаких обещаний". Он также добавил, что "на встрече не было упоминаний о России".

Напомним, 27 ноября британская газета Guardian сообщала, что Манафорт несколько раз тайно встречался с основателем WikiLeaks Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне.

По информации источника издания, встречи проходили в 2013 и 2015 годах, а также весной 2016 года, когда Манафорт стал одной из ключевых фигур предвыборной кампании Трампа. Однако содержание этих бесед неизвестно.

Сам Манафорт опроверг информацию о встречах с Ассанжем.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.