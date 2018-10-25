NYT: Личные телефоны Трампа прослушивают спецслужбы РФ и Китая

Разведывательные службы США выявили, что личные звонки президента США Дональда Трампа по iPhone прослушивают развездслужбы России и Китая, пишет The New York Times со ссылкой на бывшие и действующие источники в американских спецслужбах.
Как отмечается, страны рассчитывают получить информацию, которую потом используют для влияния на американскую политику.
По информации NYT, в ходе расследования этих инцидентов американские разведчики выяснили, что Китай пытается использовать полученную при прослушке информацию и определяет таким образом, о чем думает Трамп, какие аргументы имеют тенденцию влиять на него и к кому он склонен прислушиваться.
В том, что касается лоббирования и шпионажа, китайцы, как рассказали собеседники газеты, составили уже целый список лиц, с которыми американский лидер регулярно говорит. Среди них Стивен Шварцман, который вкладывал деньги в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывший магнат казино в Лас-Вегасе Стив Уинн, который владел недвижимостью в Макао.
"Через китайских бизнесменов Пекин намерен доносить до Трампа стратегические послания в интересах Китая", - говорится в сообщении.
NYT также подчеркивает, что российские компетентные органы в этом плане действуют не так изощренно, как китайцы.
"Похоже, что Россия не прилагает столь сильных усилий, как Китай, из-за очевидной близости господина Трампа к президенту РФ Владимиру Путину", - цитирует газета слова бывшего чиновника.
Как отмечается, Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов. По данным NYT, в американского лидера три iPhone. Над безопасностью двух из них работало Агентство национальной безопасности США, но третий - ничем не отличается от любого другого телефона.
Источники издания сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.
"Помощники президента надеются, что во время телефонных разговоров с друзьями Трамп не будет делиться конфиденциальной информацией", - говорится в сообщении.
- Читайте также: Китайское вмешательство в выборы опаснее российского - Трамп
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования