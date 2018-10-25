NYT: Личные телефоны Трампа прослушивают спецслужбы РФ и Китая

Помощники Трампа надеются, что во время телефонных разговоров с друзьями он не будет делиться конфиденциальной информацией

Разведывательные службы США выявили, что личные звонки президента США Дональда Трампа по iPhone прослушивают развездслужбы России и Китая, пишет The New York Times со ссылкой на бывшие и действующие источники в американских спецслужбах.

Как отмечается, страны рассчитывают получить информацию, которую потом используют для влияния на американскую политику.

По информации NYT, в ходе расследования этих инцидентов американские разведчики выяснили, что Китай пытается использовать полученную при прослушке информацию и определяет таким образом, о чем думает Трамп, какие аргументы имеют тенденцию влиять на него и к кому он склонен прислушиваться.

В том, что касается лоббирования и шпионажа, китайцы, как рассказали собеседники газеты, составили уже целый список лиц, с которыми американский лидер регулярно говорит. Среди них Стивен Шварцман, который вкладывал деньги в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывший магнат казино в Лас-Вегасе Стив Уинн, который владел недвижимостью в Макао.

"Через китайских бизнесменов Пекин намерен доносить до Трампа стратегические послания в интересах Китая", - говорится в сообщении.

NYT также подчеркивает, что российские компетентные органы в этом плане действуют не так изощренно, как китайцы.

"Похоже, что Россия не прилагает столь сильных усилий, как Китай, из-за очевидной близости господина Трампа к президенту РФ Владимиру Путину", - цитирует газета слова бывшего чиновника.

Как отмечается, Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов. По данным NYT, в американского лидера три iPhone. Над безопасностью двух из них работало Агентство национальной безопасности США, но третий - ничем не отличается от любого другого телефона.

Источники издания сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.

"Помощники президента надеются, что во время телефонных разговоров с друзьями Трамп не будет делиться конфиденциальной информацией", - говорится в сообщении.