NYT: Из Китая выехали пострадавшие от "акустических атак" дипломаты США

Об "акустической атаке" на сотрудников Госдепа сообщалось еще в мае

Из диппредставительств США в Китае вернулись 11 сотрудников Государственного департамента, пострадавших от "акустических атак", сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, из консульства в Гуанчжоу вернулись восемь дипломатов, из посольства в Пекине - двое и еще один - из консульства в Шанхае.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил об "акустической атаке" на сотрудников Госдепа в Китае. Он отметил, что симптомы были похожи на те, которые ощущали американские дипломаты на Кубе. Китайский МИД отрицал факт атаки и каких-то ее следов.

В начале июня стало известно о том, что Госдеп отозвал из Китая нескольких дипломатов из-за "акустических атак". Тогда упоминалось консульство в южнокитайском Гуанчжоу. Дипведомство направило туда бригаду медиков. После обследования нескольких дипломатов было принято решение направить их в США для дальнейшего обследования.

Впервые об "акустических атаках" на американских дипломатов в Госдепе заявили в августе 2017 года, обвинив в них власти Кубы. В ответ из США выслали 15 сотрудников МИД Кубы. Кубинские власти отрицали обвинения в "акустических атаках".