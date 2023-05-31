Почувствуют ли россияне то же, что и украинцы. NV провел опрос на тему ударов беспилотников по Москве — результаты 31 мая, 17:04 Выбитое стекло в квартире московской многоэтажки после прилета дрона, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

30 мая неизвестные дроны атаковали Москву, три из них врезались в жилые дома. Это произошло после того, как страна-агрессор 17 раз с начала мая бомбила Киев ракетами и дронами. NV поинтересовался у читателей, как они относятся к событиям в российской столице.



На вопрос, нужны ли были удары по Москве, 30−31 мая получен 22 441 ответ, искренняя благодарность всем, кто принял участие.

Мнения разделились следующим образом (нажмите для увеличения изображения):

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Инфографика: NV

Таким образом, более половины опрошенных считают, что москвичи должны ощутить хотя бы долю того, что почти каждую ночь переживают киевляне.

85% респондентов отвечали из Украины, 3% — из Польши, 2% — из Германии. Также зафиксированы ответы из Великобритании, США, Чехии, Нидерландов, Италии и Испании.

Инфографика: NV

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали неизвестные беспилотники, которые зацепили по меньшей мере три многоэтажных здания. Погибших и серьезно пострадавших нет.

По информации Telegram-канала Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из дронов сбили неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина Ново-Огарево.

Путин обвинил в атаке Украину и заявил, что это якобы «попытки вызвать ответную реакцию РФ». Он не упомянул о том, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины и о массированных обстрелах украинской территории, а также соврал, что российские оккупанты якобы не наносят удары по гражданским целям.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя событие, заявил, что дроны захотели «вернуться к своим создателям».