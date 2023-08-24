Нужно время, чтобы точно подтвердить гибель Пригожина в авиакатастрофе — генерал Милли 24 августа, 23:07 Генерал Марк Милли (Фото:Yves Herman/Reuters)

В четверг, 24 августа, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что может пройти некоторое время, прежде чем западные спецслужбы смогут точно ответить, был ли главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в самолете, который разбился в России.

Об этом сообщает The New York Times.

Милли отметил, что пока неизвестно, что стало причиной падения бизнес-джета Пригожина, хотя предварительные данные разведки США указывают на взрыв на борту самолета.



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Генерал отметил, что даже если кремлевский режим не сообщит о том, что произошло с самолетом, правда все равно выйдет наружу.

«Даже в таких вещах вы в конце концов это поймете. Я могу вас заверить, что, насколько мне известно, Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому», — подчеркнул Милли.

По его словам, в случае, если Пригожин действительно мертв, это будет иметь последствия во всем мире в местах, где есть войска «вагнеровцев».



«Если руководство Вагнера внезапно будет убито, эффект будет. Что это за влияние, я еще не знаю», — отметил Милли.

Генерал сказал, что вероятная смерть Пригожина ставит страну в странное положение. По его словам, главарь боевиков препятствовал усилиям США в Украине, Сирии Западной Африке, а его действия были «конфронтационными» по отношению к США.

Милли добавил, что не удивлен новостью о том, что самолет, связанный с человеком, возглавившим бунт против российского диктатора Владимира Путина, «внезапно упал с неба».

«Пригожин, вероятно, подвергаться определенному риску из-за мятежа, который произошел два месяца назад», — подчеркнул генерал.

Инфографика: NV

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Причина аварии неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях.

Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битве».