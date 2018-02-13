"Нужно время": в Грузии объяснили, почему пока не могут попросить Польшу об экстрадиции Саакашвили

Грузия пока не может попросить Польшу об экстрадиции Саакашвили

Министр юстиции Грузии Тея Целукиани заявила, что Тбилиси уже направлял в Польшу запрос об экстрадиции экс-президента Михеила Саакашвили в 2017 году.

По ее словам, в нынешней ситуации Грузия не может сразу же обратиться к польской стороне с новым требованием об экстрадиции Саакашвили, для соответствующих процедур необходимо время, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не можем потребовать от польского государства отреагировать сегодня же или завтра, так как в европейских странах, как и у нас, так и в Польше, и в Западной Европе, существуют одни и те же процедуры. Мы являемся членами одной европейской конвенции об экстрадиции. Это несколько судебных инстанций, на что нужно время, и если эти процедуры начнутся в Польше, возможно, мы сможем говорить о каких-то результатах", - сказала Цулукиани.

Что касается Украины, то, как отметила министр, грузинская прокуратура не снимала требование об экстрадиции Саакашвили и не снимет.

"Соответственно, оно было в силе, но какое решение приняли бы, это должны были решать в украинском государстве. У них было два выбора и сегодня мы увидели, что они приняли второе решение, то есть осуществили выдворение этого лица с их территории в страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины", - добавила она.

Ранее глава парламента Грузии Александр Кантария заявил, что Тбилиси обратится к властям Польши с запросом об экстрадиции Саакашвили.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы за "злостное превышение полномочий" на посту президента Грузии.

Напомним, 12 февраля Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни в Музейном переулке в Киеве. Спустя несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. По официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался через Государственную миграционную службу получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако ему было отказано. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.