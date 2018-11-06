"Нужно говорить". Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией

В НАТО хотят диалога с Россией, несмотря на натянутые отношения с Москвой, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией. От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", - сказал он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, пишет DW.
Вместе с тем, генсек подчеркнул, что перед Россией нужно держаться сплоченно и не быть наивными.
Столтенберг добавил, что Западу удается находить решение проблем с Россией, несмотря на политическую напряженность.
Ранее Столтенберг призвал Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он заявил, что развертывание новых российских ядерных ракет в Европе ставит под угрозу документ, который помог завершить "холодную войну".
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