"Нужно говорить". Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией

Столтенберг выступил за диалог с РФ, но призвал не быть наивными

В НАТО хотят диалога с Россией, несмотря на натянутые отношения с Москвой, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией. От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", - сказал он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, пишет DW.

Вместе с тем, генсек подчеркнул, что перед Россией нужно держаться сплоченно и не быть наивными.

Столтенберг добавил, что Западу удается находить решение проблем с Россией, несмотря на политическую напряженность.

Ранее Столтенберг призвал Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он заявил, что развертывание новых российских ядерных ракет в Европе ставит под угрозу документ, который помог завершить "холодную войну".