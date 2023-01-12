Назарбаева лишили неприкосновенности и звания почетного сенатора 12 января, 13:27 Конституционный суд Казахстана отменил действие закона о первом президенте, лишив Нурсултана Назарбаева неприкосновенности (Фото:elbasy.kz)

В четверг, 12 января, бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили звания почетного сенатора. Накануне Конституционный суд также признал утратившим силу закон о первом президенте, лишив его неприкосновенности.

Как сообщает Радио Азаттык, решение о лишении экс-президента Казахстана звания почетного сенатора произошло по итогам общенационального референдума.

«Есть решение Конституционного суда, завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон О Первом Президенте — Елбасы. Вопрос был по званию почетного сенатора. Учитывая, что из Конституции это убрали и что закон готовятся поставить на утрату, звание почетный сенатор мы убрали из нашего регламента», — пояснил спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

Видео дня

11 января Конституционный суд рассмотрел обращение группы депутатов парламента и постановил отменить закон О Первом Президенте — Елбасы.

Этот документ наделял Назарбаева неприкосновенностью. Его не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Неприкосновенным также было его имущество и собственность живущих с ним членов семьи.

Звание почетного сенатора Назарбаев получил в 2019 году от своей дочери Дариги Назарбаевой. В то время она была спикером сената.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одним из требований митингующих был полный отход от власти Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, покинул пост президента 19 марта 2019 года.

После отставки Назарбаев сохранял влияние на принятие решений, возглавив Совбез Казахстана.

На фоне протестов Назарбаев передал должность главы Совбеза президенту Токаеву. Токаев также сменил Назарбаева в должности главы правящей партии Казахстана. Влияние бывшего лидера Казахстана начало слабнуть.

Три зятя Назарбаева покинули руководящие должности в крупных казахстанских государственных компаниях. Также Токаев уволил главу ЦИК, родственника Назарбаева Берика Имашева.

The Guardian писало об «ожесточенных переговорах» между Назарбаевым и Токаевым о перераспределении активов.



В апреле 2022 года Назарбаева также лишили официального титула Елбасы (дословно — «лидер нации»), который был закреплен за ним с 2010 года.

В июне 2022 года в Казахстане произошел референдум по изменению Конституции страны, из нее исключили упоминание о Назарбаеве. В сентябре столицу Нур-Султан снова переименовали в Астану.

Осенью в Казахстане прошли внеочередные выборы президента, на которых снова победил Токаев.





