Назарбаева лишили неприкосновенности и звания почетного сенатора

12 января, 13:27
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Конституционный суд Казахстана отменил действие закона о первом президенте, лишив Нурсултана Назарбаева неприкосновенности (Фото:elbasy.kz)

Конституционный суд Казахстана отменил действие закона о первом президенте, лишив Нурсултана Назарбаева неприкосновенности (Фото:elbasy.kz)

В четверг, 12 января, бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили звания почетного сенатора. Накануне Конституционный суд также признал утратившим силу закон о первом президенте, лишив его неприкосновенности.

Как сообщает Радио Азаттык, решение о лишении экс-президента Казахстана звания почетного сенатора произошло по итогам общенационального референдума.

«Есть решение Конституционного суда, завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон О Первом Президенте — Елбасы. Вопрос был по званию почетного сенатора. Учитывая, что из Конституции это убрали и что закон готовятся поставить на утрату, звание почетный сенатор мы убрали из нашего регламента», — пояснил спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

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11 января Конституционный суд рассмотрел обращение группы депутатов парламента и постановил отменить закон О Первом Президенте — Елбасы.

Этот документ наделял Назарбаева неприкосновенностью. Его не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Неприкосновенным также было его имущество и собственность живущих с ним членов семьи.

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Звание почетного сенатора Назарбаев получил в 2019 году от своей дочери Дариги Назарбаевой. В то время она была спикером сената.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одним из требований митингующих был полный отход от власти Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, покинул пост президента 19 марта 2019 года.

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После отставки Назарбаев сохранял влияние на принятие решений, возглавив Совбез Казахстана.

На фоне протестов Назарбаев передал должность главы Совбеза президенту Токаеву. Токаев также сменил Назарбаева в должности главы правящей партии Казахстана. Влияние бывшего лидера Казахстана начало слабнуть.

Три зятя Назарбаева покинули руководящие должности в крупных казахстанских государственных компаниях. Также Токаев уволил главу ЦИК, родственника Назарбаева Берика Имашева.

The Guardian писало об «ожесточенных переговорах» между Назарбаевым и Токаевым о перераспределении активов.

В апреле 2022 года Назарбаева также лишили официального титула Елбасы (дословно — «лидер нации»), который был закреплен за ним с 2010 года.

В июне 2022 года в Казахстане произошел референдум по изменению Конституции страны, из нее исключили упоминание о Назарбаеве. В сентябре столицу Нур-Султан снова переименовали в Астану.

Осенью в Казахстане прошли внеочередные выборы президента, на которых снова победил Токаев.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Казахстан Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев

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