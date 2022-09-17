Больше не Нур-Султан. Столица Казахстана официально вернула свое прежнее название — Астана 17 сентября, 16:07 Президент Казахстана Токаев продолжает ликвидировать «наследие» своего предшественника Нурсултана Назарбаева (Фото:Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin via REUTERS)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 17 сентября, подписал поправки к Конституции о переименовании столицы страны из Нур-Cултана в Астану. Кроме того, вводится ограничение на срок президентства до одной семилетней каденции.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента Казахстана.

Как сообщает Радио Азаттык, накануне, 16 сентября, изменения в Конституцию страны принял парламент Казахстана.

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Согласно поправкам к основному закону, президентский срок увеличивается с 5 до 7 лет. В то же время закрепляется одноразовое президентство без права дальнейшего переизбрания. Отмечается, что эта норма станет неотъемлемой частью Конституции и дальше не сможет пересматриваться.

Кроме того, столице страны возвращается название Астана вместо названия Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Также поправки касаются увеличения срока полномочий судей Конституционного суда Казахстана до восьми лет без повторного назначения.

В июне на референдуме в Казахстане было принято 33 изменения в Конституцию страны.

Кроме того, президент Токаев анонсировал внеочередные президентские выборы в стране осенью 2022 года.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одним из требований митингующих был полный отход от власти Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, покинул пост президента 19 марта 2019 года. Спустя четыре дня после этого парламент страны переименовал столицу из Астаны в Нур-Султан в его честь.

Но и после отставки Назарбаев сохранял влияние на принятие решений, возглавив Совбез Казахстана.

На фоне протестов Назарбаев передал должность главы Совбеза президенту Токаеву. Токаев также сменил Назарбаева в должности главы правящей партии Казахстана.

Кроме того, дочери и зятья Назарбаева были уволены с руководящих должностей в крупных нацкомпаниях страны. The Guardian писало об «ожесточенных переговорах» между Назарбаевым и Токаевым о перераспределении активов.

В апреле 2022 года Назарбаева также лишили официального титула Елбасы (дословно — «лидер нации»), который был закреплен за ним с 2010 года.

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