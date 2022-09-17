Больше не Нур-Султан. Столица Казахстана официально вернула свое прежнее название — Астана

17 сентября, 16:07
Поделиться:
Президент Казахстана Токаев продолжает ликвидировать «наследие» своего предшественника Нурсултана Назарбаева (Фото:Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin via REUTERS)

Президент Казахстана Токаев продолжает ликвидировать «наследие» своего предшественника Нурсултана Назарбаева (Фото:Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin via REUTERS)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 17 сентября, подписал поправки к Конституции о переименовании столицы страны из Нур-Cултана в Астану. Кроме того, вводится ограничение на срок президентства до одной семилетней каденции.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента Казахстана.

Как сообщает Радио Азаттык, накануне, 16 сентября, изменения в Конституцию страны принял парламент Казахстана.

Видео дня

Читайте также:

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает «Л/ДНР» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov) «Ты, Путин, никто и звать тебя никак». Что значат вызывающие заявления Токаева в РФ — политолог

Согласно поправкам к основному закону, президентский срок увеличивается с 5 до 7 лет. В то же время закрепляется одноразовое президентство без права дальнейшего переизбрания. Отмечается, что эта норма станет неотъемлемой частью Конституции и дальше не сможет пересматриваться.

Кроме того, столице страны возвращается название Астана вместо названия Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Также поправки касаются увеличения срока полномочий судей Конституционного суда Казахстана до восьми лет без повторного назначения.

В июне на референдуме в Казахстане было принято 33 изменения в Конституцию страны.

Кроме того, президент Токаев анонсировал внеочередные президентские выборы в стране осенью 2022 года.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одним из требований митингующих был полный отход от власти Нурсултана Назарбаева.

Читайте также:

Дворец принадлежит семье Назарбаева (Фото:Скриншот/Dream's Channel/Schlosshotel Bühlehöhe | BADEN BADEN) «Денег не жалели». Семья Назарбаева владеет элитной недвижимостью в Германии более чем на 100 миллионов евро — DW

Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, покинул пост президента 19 марта 2019 года. Спустя четыре дня после этого парламент страны переименовал столицу из Астаны в Нур-Султан в его честь.

Но и после отставки Назарбаев сохранял влияние на принятие решений, возглавив Совбез Казахстана.

На фоне протестов Назарбаев передал должность главы Совбеза президенту Токаеву. Токаев также сменил Назарбаева в должности главы правящей партии Казахстана.

Кроме того, дочери и зятья Назарбаева были уволены с руководящих должностей в крупных нацкомпаниях страны. The Guardian писало об «ожесточенных переговорах» между Назарбаевым и Токаевым о перераспределении активов.

В апреле 2022 года Назарбаева также лишили официального титула Елбасы (дословно — «лидер нации»), который был закреплен за ним с 2010 года.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Казахстан Нурсултан Назарбаев Астана Касым-Жомарт Токаев

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X