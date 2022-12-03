В Госдепе заявили, что ограничение цен на российскую нефть будет иметь двойной эффект 3 декабря, 23:33 Максимальная цена на российскую нефть составит 60 долл/барр (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что введение предельной цены на российскую нефть будет иметь двойной эффект.



Об этом сообщает Радио Свобода.



"Это будет иметь двойной эффект. Это нужно для того, чтобы удержать на рынке российскую нефть, которая нам нужна для того, чтобы цены не выросли в результате сокращения предложения. А также чтобы снизить цену, которую все готовы платить за российскую нефть", - заявила Нуланд.

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Она также подчеркнула, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет получать меньше доходов от продажи нефти, а никто не захочет страховать контракты на сумму более 60 долларов за баррель.

"Целью здесь является то, чтобы по мере того, как Европа отвыкает от российской нефти и накладывает на нее определенные ограничения, мы коллективно продолжали сокращать доходы, которые Путин получает от нефти, не только в Европе, но и во всем мире", - заявила Нуланд.

3 декабря страны группы G7 вместе с Австралией объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

Практически одновременно с G7 выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что страны Европейского Союза также согласились ограничить цены на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель.

Предельная цена на российскую нефть: как это будет работать

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, США, Великобритания, Канада и Япония ввели эмбарго на импорт российской нефти.

В конце мая частичное эмбарго на российскую нефть ввели и страны ЕС. В шестой пакет санкций Евросоюза был внесен запрет на импорт поставляемой морем российской нефти — речь идет о примерно 2/3 поставках российской нефти в Европу. В то же время для трубопроводных поставок было сделано исключение, в частности, как того требовала Венгрия. Эмбарго ЕС должно заработать этой зимой.

Впрочем, российскую нефть продолжают покупать такие страны, как Индия и Турция, пополняя бюджет страны-агрессора нефтяными долларами.

Именно поэтому G7 и Евросоюз начали поиск механизма, как сократить нефтяные доходы РФ. Для этого разработали механизм ценового ограничения на нефть, поставляемую танкерами. Он заключается в том, что покупатели российской нефти рискуют лишиться доступа к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ценовое ограничение.



Впрочем, как пишет Bloomberg, ограничение в 60−65 долларов за баррель российской нефти значительно превышает текущие рыночные цены на нее, так что пока не ясно, какое влияние на торговлю оно будет иметь.