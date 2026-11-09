Один из крупнейших в РФ. Дроны атаковали НПЗ в Киришах Ленинградской области — видео

9 ноября, 07:22
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Пожар на НПЗ Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области после атаки БПЛА 9 ноября 2026 года (Фото: Exilenova+)

Пожар на НПЗ Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области после атаки БПЛА 9 ноября 2026 года (Фото: Exilenova+)

В ночь на понедельник, 9 ноября, город Кириши Ленинградской области РФ был атакован беспилотниками. Местные жители сообщают об ударе по нефтеперерабатывающему заводу и масштабном пожаре.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что украинские дроны поразили НПЗ КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез). Это предприятие является одним из крупнейших российских НПЗ с мощностью переработки около 20 млн тонн нефти в год.

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После серии взрывов на заводе начался масштабный пожар, который фиксируют спутниковые снимки.

Exilenova+
Фото: Exilenova+

Губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко признал попадание БПЛА в промзону Киришей и заявил о «ликвидации» над регионом 93 беспилотников. Он также сообщает об атаке на город Всеволожск.

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6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в ответ на удары российских оккупантов по объектам украинской энергетики Киев продолжит операцию против НПЗ страны-агрессора.

В последний раз об атаке на НПЗ КИНЕФ сообщалось в августе 2026 года.

18 октября беспилотники массированно атаковали Ленинградскую область, в частности, Петербургский нефтяной терминал, логистический хаб Ozon и дата-центр ВКонтакте.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   НПЗ Война России против Украины удары по российским НПЗ удары по территории РФ

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