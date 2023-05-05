На НПЗ Ильский в Краснодарском крае РФ во второй раз за два дня произошел взрыв. РосСМИ сообщают об атаке дрона 5 мая, 09:54 Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (Фото:Baza)

В пятницу, 5 мая, на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ произошел новый взрыв. Об этом сообщает российское издание Baza.

По данным издания, в 08:30 утра завод был атакован украинским беспилотником. Он прилетел в одну из установок, возник пожар. В настоящее время идет эвакуация персонала. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Ильский НПЗ также был атакован в ночь на 4 мая. По данным канала Shot, всего было зафиксировано четыре дрона, один из них упал, а три других взорвались на объекте.

В результате был разрушен один резервуар и загорелся второй, который был на 85% заполнен дизтопливом.

Общий объем поврежденных резервуаров — 5000 кубометров.

Причиной нового пожара на Ильском НПЗ стало «самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона», сообщили РИА Новости в экстренных службах.



Перед этим, 3 мая, возле российского порта Тамань вспыхнул большой пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, соединяющего Таманский полуостров с Керченским.

