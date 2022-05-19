По фамилии Зеленский. СМИ нашли нового зятя Путина — балетмейстра, намеренного обосноваться в Севастополе 19 мая, 19:39 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова и балетмейстер Игорь Зеленский (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina, ksonline.ru, коллаж НВ)

НВ рассказывает, что удалось узнать Медузе, Настоящему времени и центру Досье об избраннике дочери Путина, который по иронии судьбы является однофамильцем президента Украины (то, что у него нет родственных связей с Владимиром Зеленским, журналистам подтвердил брат Игоря Зеленского Олег Зеленский — предприниматель из Петербурга).

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Карьера и первая семья

Игорь Зеленский был младшим сыном в семье военного, он родился в 1969 году в городе Лабинске Краснодарского края. Детство он и его брат провели в Грузии, где Игорь Зеленский окончил Тбилисское хореографическое училище и к 17 годам уже считался главным дарованием грузинского балета.

В этом возрасте он попал в Академию русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге, а к 20 годам уже был солистом Мариинского театра.

В 1990-м 21-летний Зеленский выиграл Гран-при международного конкурса артистов балета в Париже и стал солистом труппы Баланчина в Нью-Йорке. Через некоторое время Зеленского стали приглашать и в европейские театры.



Он танцевал в Немецкой опере в Берлине, в Королевском театре в Лондоне, в Ла Скала в Милане и в Баварском театре в Мюнхене.

Еще в Мариинском театре Игорь Зеленский познакомился с Яной Серебряковой, которая официально до сих пор является его женой. На тот момент Серебрякова была танцовщицей первой линии кордебалета. Серебрякова родила ему двух дочерей и сына.

С 2001 года Зеленский начал заниматься подготовкой танцовщиков. В частности, с 1 августа 2016 года по 3 апреля 2022 года он являлся интендантом и художественным руководителем Баварского государственного балета.

Характер Зеленского-баллетмейстера один из его знакомых описал журналистам следующим образом: «Игорь Анатольевич разговаривает в основном матом. Он же сын военного, к тому же педагоги в Вагановском училище с учениками по-другому не общались. Это на сцене они порхают, а в жизни они существа настолько земные, что вы даже себе не представляете».

Отношения с Екатериной Тихоновой

Журналисты считают, что общение Игоря Зеленского и дочери Путина Екатерины Тихоновой предположительно началось, когда он руководил труппой в московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там он работал с 2011 по 2016 год.

Сотрудник этого театра и источник, близкий к балетной труппе, рассказали журналистам, что Тихонова начала посещать представления после того, как в этом театре стал работать Зеленский.

«Их видели вместе после спектаклей», — добавил собеседник, близкий к труппе.

Перед тем, как приходила Тихонова, Зеленский предупреждал об этом весь коллектив: «Сейчас придет дочь известного человека».

Сотрудников театра визиты Тихоновой не впечатляли — к ним приходили и другие влиятельные зрители — например, Светлана Медведева и бывшая жена Путина Людмила Очеретная.

Сотрудник театра рассказывал, что Тихонова приходила одна, когда зрители уже рассаживались по местам, а к ее месту ее провожал Зеленский.

Медуза пишет, что близкие отношения Тихоновой и Зеленского обсуждали все балетные коллективы Москвы. Один из членов гильдии балетных критиков рассказал, что нынешний ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе планировал попросить Зеленского о протекции в назначении на пост генерального директора Большого театра.

«Он на всех углах кричал, что будет говорить об этом с Зеленским, потому что тот — любовник дочери Путина», — рассказал собеседник авторов расследоввания. При этом должность Цискаридзе так и не получил.



В Новосибирском театре оперы и балета Зеленский руководил труппой одновременно с работой в Москве, но туда высокопоставленные зрители не приезжали. Однако в труппе говорили, что «Зеленский главный при Путине по балету и культуре» — и принимает в этой отрасли «важные решения».

«Всегда как-то так преподносилось, что он человек важный, но машины с мигалкой у него не было. Игорь Анатольевич человек с убеждениями, излишне не бравирует, статусных вещей не носит, в хоромах не живет», — заявил собеседник расследователей в Новосибирском театре.



В Росреестре на Зеленского зарегистрированы всего две квартиры — площадью 169 квадратных метров в Новосибирске и площадью 34 квадратных метра в Петербурге.

Когда Тихонова в феврале 2013 года вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шамалова, ее общение с Зеленским не прекратилось. Сам Шамалов после развода с Тихоновой в 2018 году не прекратил общаться с ее друзьями и знакомыми, в том числе с Зеленским.

Об этом расследователям удалось узнать из утечки корпоративной почты ООО Ладога менеджмент Кирилла Шамалова.

Шамалов также периодически общался с официальной женой Игоря Зеленского Яной Серебряковой. В 2017 году он несколько раз в одно и то же время созванивался то с ней, то со своей тогдашней супругой Екатериной Тихоновой. При этом с женой Зеленского Шамалов говорил значительно дольше, чем со своей. Тихонова и Серебрякова находились в это время в одних тех же местах — в Швейцарии, Великобритании и Петербурге.

Последний известный авторам расследования звонок Шамалова Серебряковой, которая находилась тогда в Германии, состоялся поздно ночью 17 апреля 2017 года. Через час, уже 18 апреля, Шамалов позвонил Тихоновой в Москву. Уже 25−27 апреля он провел несколько сделок, продав 17% Сибура — долю, которую называли «приданым Катерины Тихоновой».

Спустя семь с половиной месяцев Тихонова родила дочь от Игоря Зеленского, сообщил расследователям источник с доступом к базе актов гражданского состояния. В январе 2018 года стало известно, что Тихонова и Шамалов развелись.

В марте 2018 года Тверской ЗАГС Москвы составил акт об установлении отцовства внучки Путина. В свидетельстве о рождении указаны родители девочки: Игорь Анатольевич Зеленский и Катерина Владимировна Тихонова. Одновременно Зеленский и Тихонова как родители, не состоящие между собой в браке, подписали совместное заявление об установлении отцовства.

Строительство театра в Севастополе и увольнение из театра в Баварии

Примерно в это же время российский диктатор Владимир Путин пообещал построить в Севастополе культурный центр с театром и учебными заведениями для обучения музыкантов и артистов балета.

«Нужно выбрать место хорошее, чтобы это одна из новых доминант была», — заявил тогда Путин.

Медуза отмечает, что в Севастополе и Крыму никогда не было серьезной балетной традиции.

7 мая 2018 года, в день своей четвертой инаугурации, Путин объявил одной из национальных целей и стратегических задач развития до 2024 года создание культурно-образовательных и музейных комплексов. Для этого был создан фонд социальных и культурных проектов Национальное культурное наследие, который учредили Большой и Мариинский театры, Третьяковская галерея и Эрмитаж. В наблюдательный совет фонда, кроме руководителей этих организаций вошли российские чиновники и Игорь Зеленский.

Игорь Зеленский курировал севастопольский проект одновременно с работой в Европе, рассказала Медузе Наталья Волынская, возглавлявшая фонд Национальное культурное наследие до декабря 2021 года. По ее словам, денег за работу в наблюдательном совете фонда Зеленский не получал, а кто предложил его кандидатуру на эту работу, она не знает.

В январе 2019-го стало известно, что театр оперы и балета в Севастополе построят по проекту австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au. Когда глава бюро Вольф дʼПрикс вспоминал как приехал в Севастополь представлять свой проект, он упомянул, что с ним встретился Путин, который «был очень вежлив и хорошо информирован» и сравнил форму здания с чайкой. Coop Himmelb (l)au получила заказ без конкурса. Это бюро также спроектировало и курирует возведение в севастопольском кластере здания академии хореографии и музейного комплекса, а в аналогичном кемеровском — музейно-театрального комплекса.

В Севастополе после этого появилсь близкие к Зеленскому люди: его протеже Сергей Полунин, который возглавил Севастопольсую академию хореографии и Севастопольский государственный театр оперы и балета. Так как комплекс еще строится, Полунин занимается с учениками в арендованном помещении. А в 2020 году замдиректора театра стал Андрей Уваров, с которым Зеленский вместе работал в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Медуза отмечает, что в разделе с благодарностями на сайте Севастопольского театра оперы и балета из руководства упоминается только замдиректора Уваров, но не официально назначенный директором Полунин, а Наталья Волынская в разговоре с Медузой заявила, что должность директора театра пока вакантна. Издание предполагает, что «это место готовится под Игоря Зеленского», так как о том, что после ухода из Баварского театра он собирается работать в Севастопольском культурном кластере, рассказали четыре источника авторов этого расследования.

Театр оперы и балета в Севастополе до сих пор не построен. А летом 2020-го Счетная палата России признала, что не знает, сколько денег направлено на создание культурных комплексов, потому что строительство финансируется акционерным обществом Роснефтегаз по договорам пожертвований с фондом Национальное культурное наследие. Если верить отчетам фонда, в 2018—2021 годах он потратил почти 66,5 миллиарда рублей. Три года назад общий бюджет строительства четырех музейно-культурных комплексов оценивался в 120 миллиардов рублей, одного севастопольского — в 25 миллиардов.

В апреле 2020 года в условиях падения цен на нефть из-за коронавируса Роснефтегаз решил сократить финансирование фонда Национальное культурное наследие и в июне фонд по требованию своего спонсора уволил 128 из 134 сотрудников.

В марте 2021 года стало известно, что Киев планирует ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au за «сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма». В январе 2022-го президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Coop Himmelb (l)au, шести сотрудников австрийского бюро и фонда Национальное культурное наследие. Австрийское архитектурное бюро не отказалось от своих проектов в Севастополе и Кемерово и после начала российского вторжения.

В начале апреля 2022 года Игорь Зеленский уволился с должности художественного руководителя балета Баварского оперного театра — его контракт, действовавший до 2026 года был расторгнут. В его обращении на сайте театра о войне РФ против Украины не упоминается.

Через месяц сотрудничающие с Кремлем российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Сержу Дорни, изобразив «министра культуры Украины», — и спросили, действительно ли Игорь Зеленский не захотел «публично осуждать Россию». «Мы с ним несколько раз говорили, — ответил Дорни. — Я натолкнул его на мысль, что ему стоит уйти. <…> Он принял это решение не самостоятельно».

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Ранее Американская газета New York Times собрала детальную картину обо всех вероятных возлюбленных и детях Владимира Путина, попытавшись разыскать следы их роскошной жизни в самых престижных уголках Европы — от Швейцарии до Монако и Нидерландов. В материале под названием Семьянин Владимир Путин (Vladimir Putin, Family Man) издание также рассказывает о том, как повлияли западные санкции на публичную жизнь близких Путину людей.

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