Над США заметили новый таинственный воздушный шар-СМИ 2 мая, 09:58 4 февраля США сбили китайский разведывательный аэростат (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Военные США обнаружили и отслеживают еще один воздушный шар, сообщает NBC со ссылкой на троих анонимных чиновников. Его владелец неизвестен, но явной угрозы он не представляет.

NBC сообщает, что новый воздушный шар заметили и отслеживают с конца прошлой недели. Объект пролетел над частью Гавайев.

В Пентагоне заявили, что объект двигается на высоте более 10 км.



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Военные США решили, что шар не представляет угрозы для воздушного движения и нацбезопасности, и установили, что он не передает сигналы.

Нет признаков того, что шар маневрирует или контролируется иностранной стороной или стороной-соперником. Он напрямую не пролетал над стратегической оборонной инфраструктурой или другими важными объектами госструктур США и не представляет военной или физической угрозы для людей внизу", — отметили в ведомстве.

Впрочем, если шар приблизится к материковой части США, ее, очевидно, будут сбивать. Сейчас он медленно двигается по направлению к Мексике.



Где могли запустить шар и кто является его владельцем, пока не установлен.



Зимой над территорией США сбили четыре объекта. Один из них идентифицировали как китайский воздушный шар и выловили из океана обломки для исследования.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции. Впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения были отвергнуты.

Президент США Джо Байден впоследствии заявил, что другие воздушные шары, скорее всего, принадлежали частным компаниям и не связаны с китайской программой шпионских аэростатов.