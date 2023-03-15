Десятый Рамштайн. О какой помощи для ВСУ будет договариваться Украина на сегодняшнем заседании «оборонной» коалиции 15 марта, 07:12 Предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, 14 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В среду, 15 марта, состоится десятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, куда входят около 50 стран со всего мира.

Накануне этой встречи министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили приоритетные темы заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Остин предоставил Резникову обновленную информацию об американской помощи Украине в сфере безопасности, а украинский министр подробно рассказал о последних событиях на поле боя в Украине.

Видео дня

Кроме того, как отметил Резников, он обсудил с американским коллегой видение Киева и Вашингтона "о сотрудничестве и пути к победе». А Остин заверил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

11 марта Генштаб ВСУ называл приоритетные потребности Украины в области обороны, которые, вероятно, станут предметом обсуждения на десятом Рамштайне. О них шла речь на подготовительном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне национальных директоров по вооружению государств-партнеров в формате видеоконференции (Украину представлял заместитель министра обороны Владимир Гаврилов).

В частности, это такие потребности ВСУ:

дальнобойные системы,

средства интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО)

Еще одной важной темой, которую обсуждали накануне десятого Рамштайна, стал вопрос обеспечения Украины боеприпасами. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии расширить поставки Украине артиллерийских боеприпасов, которые остаются первоочередной потребностью для борьбы с российскими оккупантами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку страны НАТО исчерпали значительную часть запасов оружия и боеприпасов. Агентство Reuters сообщило, что страны Европейского Союза срочно изучают возможность совместного приобретения 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

В то же время вопрос об истребителях для Украины пока менее первостепенный, дал понять Дмитрий Кулеба. «Я не ожидаю, что поставки истребителей произойдут в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники. Поэтому мы советуем начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении такого вооружения, не тратить время и много месяцев на обучение», — отметил 13 марта глава МИД Украины.

За день до десятого Рамштайна Польша заявила, что может поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель. Это подтвердил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.



Девятая встреча в формате Рамштайн состоялась 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе одновременно с двухдневным заседанием министров обороны стран Альянса, на которое также была приглашена Украина.

Тогда по итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятии "сильных решений" для укрепления защиты Украины. По его словам, партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных. «Далеко не все о Рамштайне можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями… Но я могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными», — подчеркнул Зеленский.