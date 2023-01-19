С бронетехникой, но без ATACMS. Новый пакет военной помощи от США составит 2,5 миллиарда долларов — CNN

19 января, 04:44
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Новый пакет военной помощи будет включать бронемашину Stryker (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Новый пакет военной помощи будет включать бронемашину Stryker (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США завершают формирование нового пакета военной помощи для ВСУ, который станет одним из крупнейших и составит 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, новый пакет будет включать в себя больше бронемашин Bradley и новые Stryker. Также в список вошли противоминные машины, известные как MRAP.

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В то же время пакет не будет включать дальнобойные ракеты и танки, о которых неоднократно просила Украина.

Также в новый пакет поставок войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии.

Инфографика: NV
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Ранее СNN сообщал, что США в ближайшие дни готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, который не будет включать танки Abrams.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 16 января сообщал, что США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта. Таким образом, он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет.

Издание Politico сообщило, что крупный пакет военной помощи Украине, о котором могут объявить уже на этой неделе, будет включать боевые бронемашины Stryker и ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии 160 километров.

https://www.youtube.com/watch?v=1YrMVEP2vqk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины ATACMS ракеты БМП M2 Bradley

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