Второй фронт со стороны Приднестровья? Может ли Россия использовать Молдову в своем новом наступлении — военный эксперт 14 февраля, 15:46 Президент Молдовы Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS/File Photo)

На фоне нового наступления РФ дополнительное внимание приковано к событиям в Молдове: 13 февраля премьер Мая Санду заявила, что Россия готовит госпереворот в Молдове, а 14 февраля страна временно закрывала свое воздушное пространство.

В этом контексте Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, прокомментировал в своей колонке для NV риски вспышки нового очага конфликта в Молдове, который Россия могла бы использовать в своем новом наступлении на территориии Украины.

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«В свете последнего заявления президента Молдовы Майи Санду [о подготовке российского переворота в стране] — многие опасаются открытия второго фронта именно там. Скажу, что Приднестровье с самого начала конфликта рассматривалось многими как одна из возможных горячих точек, но потенциала там, чтобы оттуда развивать наступление, очевидно у России нет», — констатировал Мельник.

По его словам, большим вопросом остается и то, есть ли у России силы дестабилизировать Молдову с использованием этого анклава. «В самой Молдове, кроме Приднестровья, есть еще небольшой условный анклав Гагаузия, совокупность социально-экономических проблем. То есть, дестабилизацию там, очевидно, можно организовать. Но, скорее всего, не военным способом и организовать небольшой (по сравнению с тем, что в Украине) конфликт. Но это в контексте отвлечения внимания международного сообщества на еще одну горячую точку. По моему мнению, это бесперспективно», — подчеркнул эксперт Центра Разумкова.

Отдельно он опроверг слухи об огромных складах оружия в Приднестровье.

"Это длинная история об этих складах, возможности вывоза оттуда оружия, утилизации. Но это скорее не активы, а пассивы. Потому что эти боеприпасы вряд ли могут быть использованы для ведения боевых действий, учитывая, что они там хранятся уже 30 лет, вряд ли технически пригодны для использования», — предположил Мельник.

Ситуацию с Приднестровьем он также назвал информационной составляющей войны России. По словам эксперта, есть, по меньшей мере, две ключевые аудитории, на которые направлена информационная кампания. «Это внутренняя аудитория в России. Потому что сейчас там активизировались процессы — сами себе они начинают задавать вопросы и озвучивать их на публику — подходит год начала «СВО» — нужно о чем-то отчитываться, показать перспективу", — пояснил Мельник. Вторая целевая аудитория, по мнению эксперта, — это западные партнеры Украины, «которым тоже в случае хотя бы частичного успеха на линии фронта, можно развивать месседжи, мол, помощь Украине ведет только к затягиванию конфликта и ни в коем случае не может привести к поражению России».

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план по подрыву политической ситуации в Молдове.

Позже президент Молдовы Мая Санду заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских». По ее словам, план Кремля также предусматривает использование иностранцев. Упоминаются, в частности планы въезда для граждан Сербии.

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александр Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке целей Кремля, но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны .