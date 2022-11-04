«Цель РФ — остановить верховного властелина ада». Медведев выдал очередную порцию бреда 4 ноября, 10:22 Дмитрий Медведев (Фото:Valentin Yegorshin/REUTERS)

Один из самых жалких представителей кремлевского режима Дмитрий Медведев поразмышлял о целях войны, которую развязала Россия, и выдал новую порцию невнятного бреда.



Он опубликовал пост в Telegram, посвященный Дню народного единства, в котором написал, что РФ якобы воюет с «умирающим миром», а также «безумными нацистами-наркоманами».

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«С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной», — пишет Медведев.

Он также в очередной раз намекнул на применение ядерного оружие, назвав это «отправлением всех врагов в геенну огненную».

«Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь. Его оружие — затейливая ложь», — написал кремлевский псих.