29 октября 2018, понедельник

Новым президентом Бразилии стал праворадикал Жаир Болсонару

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Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года

Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года

Во втором туре выборов президента Бразилии победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару, передает Reuters.

После подсчета 96% бюллетеней Болсонару набрал 55,5%, его противник Фернанду Аддад, бывший мэр Сан-Паулу и министр образования, представляющий левую Партию трудящихся, получил 44,5% голосов.

Выдвиженец от Социал-либеральной партии бывший капитан армии Жаир Болсонару, которого называют "бразильский Трамп", был ранен в ходе покушения и практически не вел агитации в ходе избирательной кампании. Однако, ему не хватило всего 4%, чтобы стать президентом в первом туре. 

63-летний Болсонару пообещал искоренить преступность и коррупцию. 

Напомним, в воскресенье, 28 октября, в Бразилии начался второй тур выборов президента.

По результатам голосования 7 октября за право возглавлять страну борются бывший военный Жаир Болсонару (46,2% голосов) и бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад (29,1%).

Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года, его мандат рассчитан на четыре года.

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