Новый Уго Чавес. Президентскую гонку в Мексике возглавил лидер левых сил и Революции кактусов

Менее двух месяцев остается до всеобщих выборов в Мексике: 1 июля 2018 года мексиканцы изберут нового президента, а также 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената. Впервые в истории Мексики избранные в этот день депутаты, сенаторы и президент смогут в будущем переизбираться на второй срок.

По мере приближения выборов все большую поддержку набирает лидер президентской гонки – патриарх мексиканских левых сил, 64-летний политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Президентское кресло он штурмует в третий раз: в 2006-м Обрадору не хватило для победы десятых долей процента, в 2012-м он также пришел вторым.

На этот раз у Обрадора, известного в народе как "Амло" (по первым буквам имени), есть все шансы победить, свидетельствуют опросы.

НВ рассказывает о том, кто такой Обрадор и почему мексиканцы хотят видеть его президентом.

"Левосторонний" мэр Мехико

Андрес Мануэль Лопес Обрадор остается популярным общенациональным политиком почти два десятилетия – с тех пор, как в 2000 году был избран мэром Мехико (главой правительства федерального округа Мехико).

Этот пост он занял, будучи лидером мексиканской Партии демократической революции – объединения левых сил страны, созданного в 1989 году. Обрадор примкнул к этой партии с самого дня основания и возглавлял ее в 1996-1999 годах.

Его путь в политику также начинался с левого фронта. В 23 года будущий кандидат в президенты, обладатель диплома специалиста по политологии и публичному управлению, стал членом левоцентристской Институционно-революционной партии - правящей силы Мексики на тот момент.

Свои левые убеждения Обрадор имел возможность воплотить на практике в должности мэра Мехико – именно она сделала его узнаваемым мексиканским политиком.

Обрадор завоевал народную популярность в свою бытность мэром Мехико / Фото ЕРА

Управляя одним из крупнейших мегаполисов мира, "Амло" прославился масштабными социальными инициативами. Он развернул программы финансовой помощи целому ряду наиболее уязвимых категорий населения – матерям-одиночкам, пенсионерам, недееспособным людям. Кроме того, Обрадор заметно обновил лицо Мехико и улучшил его инфраструктуру: отремонтировал и расширил главные дороги, запустил по выделенным полосам линию экспресс-автобусов Metrobus, восстановил и модернизировал исторический центр города, а также главные туристические достопримечательности, построил первый за 30 лет новый университет.

Обрадор заметно обновил лицо Мехико и улучшил его инфраструктуру: отремонтировал и расширил дороги, запустил линию экспресс-автобусов Metrobus, восстановил исторический центр города

В то же время, несмотря на левоцентристскую ориентированность, Обрадору удалось улучшить бизнес-среду в Мехико. Путем налоговых льгот он поощрял инвестиции частного сектора в жилье и изменил принципы зонирования города, чтобы сделать строительные проекты более привлекательными финансово. Под руководством "Амло" в Мехико появилось наибольшее число кондоминиумов и офисных зданий, чем в любой другой период истории города.

Обрадор также привлек к сотрудничеству мексиканского миллиардера Карлоса Слима, чтобы восстановить, перестроить и развить крупные районы Мехико, создавая привлекательные торговые и жилые кварталы для среднего класса.

Кроме того, политик заручился консультативной поддержкой экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, чтобы перенять его опыт "нулевой толерантности" к преступности – главной многолетней проблемы Мехико и всей Мексики.

В итоге, покидая пост мэра в 2005 году, Обрадор мог похвастаться солидным рейтингом одобрения в 84%, по данным местной социологической службы Consulta Mitofsky.

Самопровозглашенный президент

В 2006 году Обрадор выступил кандидатом в президенты Мексики от Партии демократической революции и едва не выиграл гонку. По итогам выборов правоцентрист Фелипе Кальдерон получил 35,89%, а Обрадор — 35,31% (второй тур в Мексике не проводится).

Экс-мэр Мехико не согласился с официальным подсчетом голосов, обвинил власти в фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы. В мексиканской столице начались масштабные протесты и акции гражданского неповиновения в поддержку Обрадора, продолжавшиеся многие недели и получившие название Революции кактусов. В отдельные дни число участников демонстрации достигало 1 млн человек.

В 2006 году на улицы Мехико в поддержку Обрадора вышли до 1 млн человек / Фото ЕРА

16 сентября 2006 года, в День независимости Мексики, сторонники левых провозгласили Обрадора законным президентом страны, а 20 ноября – провели церемонию присяги на площади Сокало, центральной площади мексиканской столицы.

Однако легитимизировать "Амло" так и не удалось: в декабре 2006 года официальный победитель гонки Кальдерон вступил в должность президента.

Обрадор попытался взять реванш спустя шесть лет, в 2012 году. Тогда его главным конкурентом стал оппозиционный политик Энрике Пенья Ньето, который в итоге и выиграл выборы с 38,21 % голосов и является действующим президентом Мексики. Обрадор уступил ему, набрав 31,6%.

Выборы-2018: попытка номер три

На нынешних всеобщих выборах, которые состоятся 1 июля, Обрадор представляет коалицию с громким названием Вместе мы сотворим историю (Juntos Haremos Historia­). В это объединение мексиканских левых вошли Партия труда, партия Социальная встреча и собственная левая политсила Обрадора Морена (Движение национального возрождения).

Шансы Обрадора занять президентский пост как никогда высоки: его рейтинг растет от месяца к месяцу. Согласно последнему опросу, обнародованному в мае, за политика готовы проголосовать 38% мексиканцев, а его отрыв от ближайшего конкурента составляет 14%. Еще полгода назад эти цифры составляли соответственно 31% (голосов в поддержку) и 11% (отрыв от ближайшего оппонента).

На выборах 2018 года Обрадор возглавляет коалицию левых сил / Фото ЕРА

Возглавляемая Обрадором партия Морена также может рассчитывать на первое место на парламентских выборах - и в верхнюю, и в нижнюю палаты парламента ее готовы поддержать 25% мексиканцев.

"Возможность Обрадора контролировать Конгресс будет ключевым фактором для [осуществления] его предложений, включая пересмотр масштабной реформы энергетического сектора, предпринятой в последние годы", - подчеркивает Reuters.

Обрадор выступает за амнистию крестьян, вовлеченных в производство наркосырья, и переговоры с лидерами наркокартелей

Речь идет об идее Обрадора пересмотреть государственные контракты с нефтяными компаниями в случае успеха на выборах.

С 2013 года на энергетический рынок Мексики были допущены частные, в том числе иностранные инвесторы - впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex.

Однако "Амло" не скрывает, что ряд из них могут потерять контракты. "Если контракты являются недобросовестными и вредят национальным интересам, они будут изменены. Мы изучим, какие обязательства были подписаны нынешним правительством и нефтяными компаниями", – заявил Обрадор.

Среди других его президентских инициатив – война с бедностью, ради средств на которую левый политик готов остановить уже начавшееся строительство нового аэропорта в Мехико, а также неожиданные идеи по борьбе с наркомафией. Обрадор выступает за амнистию крестьян, вовлеченных в производство наркосырья, и переговоры с лидерами наркокартелей.

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Новый Уго Чавес?

Из-за радикальных экономических идей левого толка оппоненты Обрадора называют его популистом и новым Уго Чавесом, предупреждая о том, что его действия грозят Мексике потерей инвестиций.

Противники Обрадора винят его в популизме и национализме / Фото ЕРА

Однако ряд экспертов напоминает, что Обрадор способен находить компромисс между своими убеждениями и экономическими нуждами, что он уже доказал в бытность мэром Мехико.

"Если вы посмотрите на то, как Обрадор управлял Мехико, то он был далек от радикализма", - отмечает в комментарии британской The Guardian Карлос Браво Регидор, профессор мексиканского Центра преподавания и исследований экономики.

Со времени своего второго похода в президенты "Амло" пытается выстроить более умеренный образ, отмечает издание, что порой даже разочаровывает его убежденных сторонников. "Он больше не такой революционер, как в прежние годы", - отметила в комментарии газете мексиканка Тереза Жабер, которая поддерживает Обрадора более тридцати лет.

"Революционер он или нет, однако с приближением дня выборов многие аналитики убеждены, что "Амло" недосягаем", - резюмирует The Guardian.