Новый президент Мексики предложил Трампу план по сокращению миграции

Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен работать с США во благо двух стран

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу план по "уменьшению потока мигрантов".

Об этом он заявил 2 июля по итогам телефонного разговора с главой Белого дома, начавшего строительство стены на границе с Мексикой.

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"Мне позвонил Дональд Трамп, мы разговаривали в течение получаса. Я предложил выработать всеобъемлющее соглашение; проекты развития, которые способствовали бы созданию рабочих мест в Мексике, а вместе с этим сократили бы миграцию и улучшили безопасность", - сказал Лопес Обрадор в Twitter.

Новый президент Мексики отметил, что отношение со стороны Трампа было уважительным.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что он и Лопес Обрадор также обсудили Североамериканское соглашение о свободной торговле и возможную отдельную торговую сделку между Мексикой и США, передает Reuters.

Американский лидер также выразил надежду, что мексиканский коллега поможет США в пограничной проблеме.

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Напомним, согласно результатам опросов, 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляющий Движение национального возрождения (МОРЕНА), набрал 49% голосов на выборах президента Мексики.

После победы представитель левых националистических сил заявил, что намерен наладить дружеские отношения с США с учетом национальных интересов своей страны и проживающих в США мексиканцев.