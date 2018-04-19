Новый президент Кубы пообещал "продолжить революцию"

Новый президент Кубы Мигель Диас-Канель пообещал сохранить Остров Свободы на пути "революции" и продолжить экономические реформы, начатые Кастро.

"Мандат, предоставленный народом этому законодательному органу, заключается в продолжении Кубинской революции в этот решающий исторический момент", - цитирует его заявление The Jakarta Post.

Диас-Канель подчеркнул, что одна из его задач - внедрение экономической модели, созданной Кастро.

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Напомним, что первый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы. Впервые за почти 60 лет эту должность занял человек не из семьи Кастро.