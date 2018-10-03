03 октября 2018, среда

Новый кризис в Армении: президент страны призвал стороны к сдержанности

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Президент Армении призвал к сдержанности на фоне нового политического кризиса в стране

Президент Армении призвал к сдержанности на фоне нового политического кризиса в стране

Президент Армении Армен Саркисян, который сейчас находится с рабочим визитом в США, прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию.

Как сообщает Радио Азатутюн, Саркисян поговорил по телефону с премьер-министром Николом Пашиняном и главой Национального собрания Армении Ара Баблояном.

Он призвал стороны к сдержанности и толерантности, а также выразил уверенность в том, что данную ситуацию возможно – и нужно, разрешить в рамках Конституции и законов, путем переговоров и диалога.

Напомним, 2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.В этой связи премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания Национального Собрания, а после протестующие ворвались на территорию парламента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку, чтобы были назначены досрочные парламентские выборы.

Кроме того, шесть министров армянского правительства были отправлены в отставку.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове