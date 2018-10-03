Новый кризис в Армении: президент страны призвал стороны к сдержанности

Президент Армении призвал к сдержанности на фоне нового политического кризиса в стране

Президент Армении Армен Саркисян, который сейчас находится с рабочим визитом в США, прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию.

Как сообщает Радио Азатутюн, Саркисян поговорил по телефону с премьер-министром Николом Пашиняном и главой Национального собрания Армении Ара Баблояном.

Он призвал стороны к сдержанности и толерантности, а также выразил уверенность в том, что данную ситуацию возможно – и нужно, разрешить в рамках Конституции и законов, путем переговоров и диалога.

Напомним, 2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.В этой связи премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания Национального Собрания, а после протестующие ворвались на территорию парламента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку, чтобы были назначены досрочные парламентские выборы.

Кроме того, шесть министров армянского правительства были отправлены в отставку.