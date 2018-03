Новый император. Как Си Цзиньпин изменил и подчинил себе Китай

11 марта китайский парламент убрал из конституции ограничение на число президентских сроков, фактически разрешив нынешнему президенту Си Цзиньпину править пожизненно.

НВ рассказывает, что сделал Си Цзиньпин с начала своего правления в 2012 году, чтобы изменить Китай и подчинить его своей власти, которую уже сравнивают с властью китайских императоров и первого правителя КНР Мао Цзедуна.

Первым нововведением Си Цзиньпина стала беспрецедентная по своим масштабам даже для Китая кампания по борьбе с коррупцией. Ее лозунгом стало "ловить как тигров, так и мух", то есть судить чиновников за коррупцию независимо от их ранга.

За время антикоррупционной кампании Си Цзиньпина за коррупцию наказали более 1,3 млн чиновников. Среди них были 35 членов центрального комитета Компартии, столько же, сколько с 1949 по 2012 год.

Самым влиятельным из них стал третий по влиятельности человек в КНР, бывший министр общественной безопасности КНР Чжоу Юнкан, которого причислили к группировке, получившей название "Новая банда четырех". Кроме Чжоу Юнкана в нее входили Бо Силай, который в 2012 году был секретарем Чунцинского горкома КПК, а до этого – министром коммерции КНР, Лин Цзихуа, который в 2014 году был заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая, совещательного органа при руководстве КНР, а до этого – бывшим начальником Канцелярии Коммунистической партии Китая, а также Сюй Цайхоу, который в 2012 году был заместителем председателя Военного совета ЦК КПК и Центрального военного совета КНР, а еще раньше – начальником Главного политуправления китайской армии.

Чжоу Юнкан – самый влиятельный чиновник, приговоренный к пожизненному заключению в рамках борьбы с коррупцией в Китае / Фото: EPA

У родственников Чжоу Юнкана изъяли активы на сумму $14,5 млрд, а самого чиновника исключили из партии и в июне 2014 года приговорили к пожизненному заключению.

К пожизненному заключению в сентябре 2013 года был приговорен и Бо Силай – по обвинению в превышении полномочий, взяточничестве и нарушении партийной дисциплины. В октябре 2013 года китайский суд отклонил его апелляцию. Жену Бо Силая Гу Кайлай приговорили к смертной казни за убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда. Гу Кайлай созналась, что причиной убийства стали угрозы Хейвуда разоблачить наличие у нее недвижимости на миллионы долларов, которой она владела через офшорный счет.

Бо Силая приговорили к пожизненному заключению за коррупцию, а его жену – к смертной казни за убийство / Фото: EPA

Лин Цзихуа стал скандально известен после того, как в марте 2012 года его сын Лин Гу погиб в ДТП. Он находился за рулем спортивной Ferrari, а вместе с ним в автомобиле были две девушки, "одна обнаженная, другая полуобнаженная", обе они получили серьезные ранения, одна из них позже скончалась. В сентябре 2012 года, незадолго до прихода на главный государственный пост Си Цзиньпина, Лин Цзихуа понизили в должности – он потерял пост начальника Канцелярии КПК. В конце 2014 года против него начали следственные действия и отстранили его со всех постов. В июле 2015 года Лин Цзихуа был арестован по обвинению во взяточничестве и нарушении партийно-государственной дисциплины. В июле 2016 года Лин Цзихуа был приговорен к пожизненному заключению.

Карьера Лин Цзихуа закончилась после скандального смертельного ДТП с участием его сына / Фото: EPA

Сюй Цайхоу арестовали за коррупцию 15 марта 2014 года в госпитале Пекина, где он проходил лечение от рака. Задержали также его жену, дочь и личного секретаря. 30 июня 2014 года его исключили из КПК, так как расследование Комиссии Центрального военного совета по проверке дисциплины установило, что Цайхоу и члены его семьи брали взятки, помогая отдельным офицерам в продвижении по службе. Его дело передали в органы военной прокуратуры, но в марте 2015 года прекратили, так как Сюй Цайхоу умер.

Сюй Цайхоу (слева) и Бо Силай (справа) / Фото: EPA

Все четверо высокопоставленных чиновников из "Новой банды четырех" принадлежали к окружению предшественника Си Цзиньпина Ху Цзиньтао и придерживались консервативных позиций. Кроме коррупции их обвинили также в планировании государственного переворота и узурпации власти. Дела "банды четырех" ослабили политическое влияние конкурентов и противников Си Цзиньпина.

Несмотря на достаточно либеральные взгляды на экономику и декларирование открытости Китая миру, в стране существует жесткая интернет-цензура.

Так, китайские цензоры блокируют сообщения с упоминанием книги Скотный двор Джорджа Оруэлла, а также с латинской буквой N, что связано с желанием китайских властей снизить популярность выражений типа "N сроков на посту", подразумевающих снятие ограничений на количество сроков правления для Си Цзиньпина. Под запрет попала и фраза "Xi Zedong", представляющая собой комбинацию имен Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна.

Также в соцсети Weibo, аналога Twitter в Китае, заблокирован поиск по словам "несогласие", "культ личности", "пожизненный", "бессмертие" и даже упоминания студии Disney и Винни-Пуха, с которым сравнивают Си Цзиньпина.

В Китае также запрещены данные геолокации сервиса Google Maps и игра Pokemon Go, которая их использует. Китайская цензура посчитала популярную игру слишком опасной для жизни граждан, ссылаясь на то, что были зафиксированы случаи, когда из-за Pokemon Go игроки попадали в ДТП.

Кроме того, в 2014 году в Китае появилась инициатива под названием Программа создания системы социального кредита (Social Credit Score или SCS). По сути, она является системой рейтинга полезности граждан, и Китай намерен внедрить ее до 2020 года. Система должна будет отслеживать и определять позицию каждого китайца на основании того, как он тратит деньги, регулярно ли оплачивает счета, как взаимодействует с другими людьми и т.п.

Китай активно разрабатывает системы контроля над своими гражданами с помощью интернета / Фото: EPA

По данным СМИ, рейтинг SCS, который сейчас тестируют, находится в диапазоне от 300 до 850 и разбивается на пять подкатегорий: социальные связи, потребительское поведение, безопасность, материальное состояние и законопослушность.

Предполагается, что в будущем рейтинг будет влиять на множество вещей, от того, сможет ли человек получить работу или кредит, до того, в какой школе будут учиться его дети. Это напоминает один из эпизодов известного сериала-антиутопии Черное зеркало, в котором отношения людей сводятся к взаимным оценкам в онлайн-рейтингах, которые видят все. Китайский SCS тоже предполагает свободный доступ к данным рейтинга.

Реализации китайских планов слежки за гражданами и интернет-цензуре помогают местные интернет-гиганты, доминирующие на китайском рынке. В работе над SCS принимают участие China Rapid Finance, партнер сетевого гиганта Tencent, и Sesame Credit, дочерняя компания Ant Financial Services Group (AFSG), партнера Alibaba.

Тестируются и новые системы слежки за гражданами. Так, правительство одного из самых больших китайских городов Гуанчжоу и крупнейший интернет-холдинг Tencent уже запустили пилотную программу введения виртуальных ID-карт, которые в перспективе могут заменить традиционные китайские пластиковые ID-карты (аналог гражданского паспорта).

Си Цзиньпин, который кроме президентского поста занимает также должность главнокомандующего Народно-освободительной армии Китая, внес значительные изменения и в функционирование вооруженных сил.

Кроме борьбы с коррупцией среди командного состава, он осуществил переход от централизованной системы управления армией к системе командования западного образца и выдвинул на ключевые позиции новое поколение офицеров. В апреле 2016 года Си Цзиньпин возглавил Центр объединенного командования китайской армии.

Си Цзиньпин выдвинул на ключевые позиции новое поколение офицеров / Фото: EPA

За полгода до этого, в сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил, что КНР сократит численность вооруженных сил на 300 тысяч человек.

Сокращение численности армии сопровождается ростом расходов на военные нужды, которые в 2017 году составили 1,7% от ВВП Китая - около $151,97 млрд. Основная статья расходов – модернизация вооружений.

Кроме промышленности, Китай является также мировым лидером по производству парниковых газов, что привело к экологическому кризису в стране, который власти больше не могут игнорировать.

В 2015 году правительство Китая назвало борьбу с загрязнением окружающей среды приоритетной для страны. В сентябре 2016 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей ратифицировал парижскую хартию по борьбе с изменением климата, которая была принята в декабре 2015 года.

Bank of AQI400+ smog rolling into Beijing just now – within 20 minutes https://t.co/jbk3byT37C #beijing #airpocalypse #smog pic.twitter.com/Sf5Zom6F9M