Новый госсекретарь США: Мы будем применять жесткую дипломатию

В среду, 2 мая, в Государственном департаменте США президент Дональд Трамп принял присягу нового госсекретаря Майка Помпео.

Помпео в своей речи выразил уверенность, что американские дипломаты под его началом будут отстаивать интересы американского народа.

"При необходимости мы будем применять жесткую дипломатию, чтобы сначала поставить интересы американского народа. Я буду работать над тем, чтобы обеспечить их безопасность, сохранить наши права и защитить наши ценности", - цитирует его пресс-служба Белого дома.

Он поддержал усиление санкций против России, назвав их реальными последствиями за ее агрессию.

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Также новый глава Госдепа пообещал переместить американское посольство в Израиле в Иерусалим – на несколько лет раньше запланированного.

Трамп в своей приветственной речи выразил поддержку новому госсекретарю.

Вместе с тем с трехдневным визитом в Киев прибыл помощник новго государственного секретаря США Уесс Митчелл. В отношении Донбасса он заявил, что "речь идет о войне". По его словам, США не хотят, чтобы усилия по размещению миротворцев на востоке Украины были потрачены впустую и использованы Россией для прикрытия своих действий на Донбассе. По его словам, США ищут пути для ввода миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса.