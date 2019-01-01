Новый год под пальмами. Семь западных послов в Украине поделились праздничными историями Сегодня, 10:37 257 Цей матеріал також доступний українською Гермине Поппеллер, посол Австрии в Украине Фото Наталья Кравчук / НВ

Послы Норвегии, Швеции, США, Германии, Франции, Австрии и Израиля в Украине рассказали журналу Новое Время о самых памятных для них новогодних и рождественских историях.

НВ пообщался с дипломатами в рамках проекта Главные ответы - послам семи стран задали по пять одинаковых вопросов, ответив на которые, они представили собственное видение своей родины и Украины.

Ниже – их личные истории о лучшем праздновании Рождества и Нового года.

Уле Терье Хорпестад, посол Норвегии в Украине:

Рождество, когда появился на свет мой сын. Это было 20 лет назад. Это самый главный рождественский подарок, долгожданный сын, и он был в центре внимания. Он, конечно, получил тогда много подарков от родных и друзей, и это радовало нас. Это самое важное Рождество в моей жизни.

Гермине Поппеллер, посол Австрии в Украине:

Моя лучшая рождественская история - это воспоминания о том, как мы всей семьей отмечали Рождество в моем детстве. Наша семья жила в маленькой деревне в горах возле Тироля. Естественно, у нас была елка, под которой мы искали подарки. Снега в те времена было намного больше. В тирольском регионе существует рождественская кулинарная традиция - в день праздника почти ничего не есть на обед, а на вечер приготовить наваристый суп с лапшой и колбасками. Готовили мы такой суп и в нашей семье. Ели его, а затем поздним вечером шли слушать мессу в местный католический храм. После этого возвращались домой и уже ели сладости - печенье и пироги, запивая их чаем. Взрослым полагалось рождественское вино, но с ним главное не переборщить.

Джоэл Лион, посол Израиля в Украине:

Есть большая разница в традициях Рош-ха-Шана, еврейского Нового года, и обычного Нового года. В еврейской традиции празднование Нового года длится два дня. Большую часть первого дня мы проводим в синагоге. Просим бога ввести нас в новый год. После этого наступает трапеза с семьей. Мы обычно едим только сладкое, надеясь на сладкий новый год. Я говорю о нашем праздновании в сентябре-октябре. Сейчас у нас идет 5779 год. А так в Израиле календарный Новый год (31 декабря и 1 января) - это обычный рабочий день.

Эрнст Райхель, посол Германии в Украине:

Маленьким мальчиком я, мой брат и наши родители праздновали Рождество под пальмами в Индии. Были подарки, и с пластинок звучали рождественские песни. Но, конечно, не было ни рождественской елки, ни снега. Мы жили в Ченнаи, большом городе на юге Индии. Только позднее я увидел, как празднуют Рождество в Германии. Атмосфера была абсолютно другой.

Мари Йованович, посол США в Украине:

Моя лучшая история - это Рождество в Киеве. Город полон магии в это время года. Это магия падающего снега, уличных огней, рождественских ярмарок. Ритм жизни замедляется, и мы можем больше времени проводить со своими семьями. В рождественский период мы задумываемся о том, каким будет наступающий год. Хочу пожелать всем украинцам мира, богатства и правильного политического развития страны.

Мартин Хагстрем, посол Швеции в Украине:

На Рождество моя бабушка по линии матери учила меня готовить традиционные рождественские блюда. В том числе колбаски по рецепту из ее родного региона, маринованную сельдь и печенье. Эту традицию мы передавали из поколения в поколение. Прошлой зимой бабушки не стало, и теперь моя ответственность - продолжить традицию. В этом году я постараюсь приготовить эти блюда к рождественскому столу.

Может быть, вы заметили, что при входе в резиденцию стоят два козлика из соломы. Дело в том, что до Санта-Клауса подарки на Рождество шведам приносил рождественский козлик. А в нашей семье до сих пор утром 24 декабря козлик появляется на пороге с маленьким подарком для каждого ребенка, а вечером приходит Санта-Клаус и дарит остальные подарки.

Изабель Дюмон, посол Франции в Украине:

Однажды я встречала Новый год на острове Мартиника в Карибском море. Это было очень экзотично, потому что на острове круглый год лето, большую часть времени люди проводят на пляже, но даже там пытаются наряжать елку и делать новогодние декорации. Очень странное ощущение.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №48 от 27 декабря 2018 года.