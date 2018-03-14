Новый глава МИД Германии рассказал о своем отношении к Крыму и Донбассу

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Новый глава МИД Германии Мас (справа) пообещал продолжать линию предшественника Зигмара Габриеля (слева)

Новый глава МИД Германии Мас (справа) пообещал продолжать линию предшественника Зигмара Габриеля (слева)

Берлин продолжит добиваться урегулирования конфликта на востоке Украины и по-прежнему считает, что мириться с российской аннексией Крыма не следует.

Об этом рассказал новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас, передает  DW.

Он считает, что аннексировав Крым, Россия нарушила международное право. Ситуацию на Донбассе Мас считает "продолжающейся агрессией РФ против Украины" и именно поэтому не стоит мириться с аннексией Крыма.

Мас добавил, что Берлин продолжит настаивать на полном выполнении минских договоренностей о прекращении огня.

Кроме того, новоизбранный глава МИД Германии выразил разочарование реакцией России на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и пообещал сохранить тесный контакт с Лондоном.

Напомним, Бундестаг в среду, 14 марта, поддержал кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера Германии. В свою очередь был избран глава нового правительства и его министры.

 

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