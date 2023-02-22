Количество пострадавших в результате новых землетрясений в Турции возросло почти вдвое 22 февраля, 08:31 В начала февраля Турция пережила мощные землетрясения, через две недели в стране зафиксировали новые толчки (Фото:Eloisa Lopezh/Reuters)

Количество пострадавших в результате новых землетрясений в Турции возросло почти вдвое — до 562 человек.

Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу на брифинге в Координационном центре в пострадавшей провинции Хатай, пишет Анадолу.

По его словам, состояние 18 раненых оценивается как критическое.

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На данный момент в Хатае идут поисково-спасательные работы, разбирают конструкции пяти обрушившихся зданий.

Ранее сообщалось о 294 пострадавших и шести погибших в результате новых толчков.

Новые землетрясения произошли на юге Турции в провинции Хатай.

Были зафиксированы толчки магнитудой 6,4 и 5,8.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за 100 лет. Число погибших превысило 45 000 человек.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

18 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение мощностью 5,1 балла.