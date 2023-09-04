В Курчатове Курской области снова «хлопок», Россия сообщает об атаке дронов возле Крыма 4 сентября, 02:50 В Курской области РФ возник пожар якобы после сбития неизвестно БПЛА (Фото:Скриншот из видео kurskbomond/Telegram)

В ночь на понедельник, 4 сентября, в городе Курчатов, который находится в 30 км к западу от Курска и примерно в 100 км к северо-востоку от Сум, прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители города пишут о «атаке беспилотников» и нескольких взрывах. Также сообщается, что якобы работает ПВО.

Минобороны РФ также заявило, что их ПВО сбила дроны «над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области».



Видео дня

«Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — говорится в сообщении.



Ранее, поздно вечером воскресенья, 3 сентября, в сети появилось видео, где пользователи сообщили о пожаре на крыше административного здания в Курчатове, который произошел якобы после сбития «украинского беспилотника».

