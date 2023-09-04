В Курчатове Курской области снова «хлопок», Россия сообщает об атаке дронов возле Крыма

4 сентября, 02:50
Поделиться:
В Курской области РФ возник пожар якобы после сбития неизвестно БПЛА (Фото:Скриншот из видео kurskbomond/Telegram)

В Курской области РФ возник пожар якобы после сбития неизвестно БПЛА (Фото:Скриншот из видео kurskbomond/Telegram)

В ночь на понедельник, 4 сентября, в городе Курчатов, который находится в 30 км к западу от Курска и примерно в 100 км к северо-востоку от Сум, прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители города пишут о «атаке беспилотников» и нескольких взрывах. Также сообщается, что якобы работает ПВО.

Минобороны РФ также заявило, что их ПВО сбила дроны «над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области».

Видео дня

«Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Читайте также:
Курский аэродром ночью атаковали контрразведчики 13-го главного управления СБУ — источники NV

Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — говорится в сообщении.

Ранее, поздно вечером воскресенья, 3 сентября, в сети появилось видео, где пользователи сообщили о пожаре на крыше административного здания в Курчатове, который произошел якобы после сбития «украинского беспилотника».

Теги:   Курск Война России против Украины Курская АЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X