Десятый пакет. Новые санкции Евросоюза против РФ начнут действовать к годовщине российского вторжения в Украину — СМИ

21 января, 00:11
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Страны ЕС работают над новыми антироссийскими санкциями (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Страны ЕС работают над новыми антироссийскими санкциями (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Страны Евросоюза работают над десятым пакетом санкций против России, которые начнут действовать к годовщине российского вторжения — 24 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что часть стран ЕС требует ускорить процесс и ограничить сотрудничество с РФ в сфере ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с Беларусью, помогающей кремлю в войне.

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В то же время, есть страны, чьи представители не спешат и не готовы говорить, какие новые ограничения могут быть применены.

«Слишком рано, мы только что получили девятый пакет», — анонимно заявил дипломат одной из стран ЕС.

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Отмечается, что 23 января на встрече глав МИД стран ЕС десятый пакет санкций обсуждаться не будет. В то же время, будет поднят вопрос об одобрении нового транша военной помощи, который заблокировала Венгрия.

16 декабря Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Он сосредоточен на технике, финансах и средствах массовой информации.

В список санкций добавили около 200 физических и юридических лиц, введены санкции против еще трех российских банков, а также против четырех пропагандистских телеканалов РФ.

Также новые санкции коснутся российского энергетического и горнодобывающего сектора.

https://www.youtube.com/watch?v=UeFqmmBlpCw
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Евросоюз Беларусь Торговые санкции Санкции против России Санкции Запада Западные санкции Война в Украине Война России против Украины

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