03 ноября 2018, суббота

Новые иконы старого стиля. Топ-10 фактов о двух ультрасовременных суперкарах Ferrari - инфографика

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Ferrari Monza SP1

Ferrari Monza SP1

Итальянская Ferrari представила два новых суперкара из линейки Icona — одноместный Ferrari Monza SP1 и двухместный Ferrari Monza SP2. У новинок, стилизованных под гоночные болиды 1950-х, нет крыши и лобового стекла, зато есть самый мощный в истории "вздыбленных жеребцов" двигатель - 810 л. с., пишет журнал Новое Время.

НВ представляет наиболее интересные факты об этих автомобилях.

1.    Icona – новая линейка серийных эксклюзивных автомобилей Ferrari, рассчитанных на коллекционеров. С ее появлением компанием планирует к 2022 году увеличить свою прибыль на 38%.

2.     Monza – классическая и самая скоростная трасса Гран-при Италии Формулы-1. В ее честь и получили название новые модели.

3.     Дизайн обоих автомобилей напоминает гоночные автомобили 1950-х: Ferrari 750 Monza, Ferrari 860 Monza, а также Ferrari 166 MМ, победившую на гонке Mille Miglia и на марафоне 24 часа Ле-Мана в 1949 году.

4.    Отсутствие крыши и лобового стекла – отличительная черта моделей. По замыслу создателей, пилот автомобиля должен испытывать такие же ощущения, что и гонщик Формулы-1.

5.    Воздушный дефлектор Virtual Wind Shield перед приборной панелью и рулем заменяет лобовое стекло, отсекая потоки воздуха вверх, в обход головы водителя. У пассажира в двухместной конфигурации есть небольшое лобовое стекло.

6.     Специально разработанная одежда от итальянских брендов Loro Piana и Berluti поставляется покупателю в комплекте с автомобилем. Это гоночный комбинезон, шлем, перчатки, шарф и обувь, обеспечивающие максимальную свободу движения.

7.     21-дюймовые колесные диски с пятью спицами разработали специально для того, чтобы подчеркнуть минималистский дизайн автомобилей.

8.     Подсветка габаритного огня выполнена в виде одной линии по всей задней части автомобиля.

9.     Всего соберут 499 суперкаров – все они уже выкуплены по предзаказу. Каждый покупатель мог выбрать только одну из версий.

10.   7 лет - гарантийный срок обслуживания автомобилей. Каждые 20.000 км пробега и ежегодно владельцы имеют право провести техническое обслуживание в официальном сервисном центре.

Презентация Ferrari Monza SP1 и Ferrari Monza SP2:

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №40 от 1 ноября 2018 года.

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