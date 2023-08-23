О чем пишут ведущие издания мира. Президент Сальвадора посадил 7% мужчин, а в Египте репетиторство уничтожает гособразование 23 августа, 13:48 NV Премиум Чтобы вместить тысячи новых заключенных, в феврале 2023 года в Сальвадоре открыли новую мега-тюрьму с восемью павильонами, окруженными 11-метровой бетонной стеной длиной в 2,1 км (Фото:ULAN / Latin America News via Reuters)

Как спецподразделение СБУ Альфа бьет дронами по вражеским целям, из-за чего переполнены сальвадорские тюрьмы и почему жители стран Запада переезжают жить в дома из грузовых контейнеров — подборка статей из западных СМИ от NV.

США

The Washington Post



Элитные спецподразделения Украины действуют чуть дальше от линии фронта — в очках виртуальной реальности, на которые передается картинка с дронов.

Видео дня

В прошлом году была возможность пробираться на оккупированную Россией территорию для поражения вражеских целей ночью. Теперь, когда огромные минные поля и другие укрепленные сооружения россиян сдерживают масштабное контрнаступление Украины, оснащенный взрывчаткой летательный аппарат без экипажа делает это днем.