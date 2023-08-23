О чем пишут ведущие издания мира. Президент Сальвадора посадил 7% мужчин, а в Египте репетиторство уничтожает гособразование

23 августа, 13:48
NV Премиум
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Чтобы вместить тысячи новых заключенных, в феврале 2023 года в Сальвадоре открыли новую мега-тюрьму с восемью павильонами, окруженными 11-метровой бетонной стеной длиной в 2,1 км (Фото:ULAN / Latin America News via Reuters)

Чтобы вместить тысячи новых заключенных, в феврале 2023 года в Сальвадоре открыли новую мега-тюрьму с восемью павильонами, окруженными 11-метровой бетонной стеной длиной в 2,1 км (Фото:ULAN / Latin America News via Reuters)

Автор: Анна Павленко

Как спецподразделение СБУ Альфа бьет дронами по вражеским целям, из-за чего переполнены сальвадорские тюрьмы и почему жители стран Запада переезжают жить в дома из грузовых контейнеров — подборка статей из западных СМИ от NV.

США

The Washington Post

Элитные спецподразделения Украины действуют чуть дальше от линии фронта — в очках виртуальной реальности, на которые передается картинка с дронов.

Видео дня

В прошлом году была возможность пробираться на оккупированную Россией территорию для поражения вражеских целей ночью. Теперь, когда огромные минные поля и другие укрепленные сооружения россиян сдерживают масштабное контрнаступление Украины, оснащенный взрывчаткой летательный аппарат без экипажа делает это днем.

Теги:   Образование Польша Служба безопасности Украины (СБУ) Беларусь Школы Египет Олигархи Строительство Тюрьмы Санкции Запада Альфа РЭБ Преступность Банда Сальвадор Спецподразделение Частная военная компания Вагнера Дроны Изменение климата РСЗО HIMARS Жара Ежемесячный журнал NV №3

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