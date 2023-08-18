В порту Новороссийска начался сильный пожар. Горит грузовой терминал — видео

18 августа, 10:38
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В грузовом терминале Новороссийска начался пожар (Фото:Скриншот видео Baza/Telegram)

В грузовом терминале Новороссийска начался пожар (Фото:Скриншот видео Baza/Telegram)

В Краснодарском крае РФ в грузовом терминале Новороссийска, где расположен крупнейший порт россиян, вспыхнул масштабный пожар в пятницу, 18 августа. Об этом пишут Telegram-каналы Baza и Shot.

По данным ресурсов, загорелись деревянные паллеты. Baza пишет, что на них стояли бочки с горючим маслом. Огонь охватил 1300 квадратных метров, его пытаются потушить пожарные.

Видео дня

На видео видно густые клубы черного дыма, которые «можно увидеть из разных частей города». Официально о причинах пожара пока не сообщали.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1692441522229186823?s=20
Baza
Фото: Baza
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Порт Терминал Пожежа Новороссийск

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