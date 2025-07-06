Россияне заявили об атаке дронов на флот в Новороссийске — видео

6 июля, 18:48
Дроны в Новороссийске 6 июля атаковали российский флот (Фото: Astra / скриншот из видео / Telegram)

Новороссийск Краснодарского края РФ ночью и утром в воскресенье, 6 июля, был атакован морскими и воздушными беспилотниками. Под ударом оказался российский флот. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

В сообщении сказано, что в городе несколько часов звучал сигнал воздушной тревоги, а также работала ПВО.

В сети опубликовали видео с, как пишет Astra, горящим морским дроном.

В минобороны страны-агрессора России утверждали, что уничтожено 120 дронов за ночь, однако Краснодарский край в списке регионов, подвергшихся атакам, не упоминался.

Новороссийск уже попадал под атаку дронов 3 мая. В городе расположена база Черноморского флота РФ и крупнейший в России порт.

