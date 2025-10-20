Новокуйбышевский НПЗ , принадлежащий компании Роснефть, остановил первичную переработку сырой нефти в воскресенье, 19 октября, после атаки беспилотников.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников, НПЗ остановил установку перегонки сырой нефти CDU-11 мощностью 18 900 тонн в день, или около 138 540 баррелей в день.

Реклама

Источники агентства также сообщили, что еще одна установка — CDU-9 — уже была закрыта до воскресенья.

Первичная переработка нефти на Новокуйбышевском НПЗ была ранее приостановлена после того, как в прошлом месяце его атаковали дроны.

Собеседники Reuters отметили, что предприятие может возобновить производство в начале ноября.

Инфографика: NV

Отраслевые источники рассказали, что в 2024 году Новокуйбышевский НПЗ переработал 5,74 млн тонн сырой нефти, произвел 1,10 млн тонн бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута.

Ночью 19 октября в Новокуйбышевске Самарской области раздавались взрывы. Мониторинговые каналы писали о мощном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе.

Позже в тот же день Генштаб подтвердил, что Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский НПЗ. До этого предприятие атаковали месяц назад — 20 сентября.