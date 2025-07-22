Одно из крупнейших предприятий РФ. В ЦПД заявили об атаке на Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию в Самарской области

АО ННК является одним из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, заявили в ЦПД (Фото: Exilenova+/Telegram)

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в Самарской области РФ во вторник, 22 июля, был атакован завод АО Новокуйбышевская нефтехимическая компания .

В своем Telegram-канале он написал, что АО ННК является одним из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, который входит в производственную цепь ВПК.

Реклама

Коваленко отметил, что завод производит сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт, пара-трет-бутилфенол.

Руководитель ЦПД пояснил, что эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки, которые используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет.

Коваленко добавил, что объем переработки сырья составляет около 1 млн тонн в год.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что во время «попытки» атаковать одно из промышленных предприятий ПВО якобы «уничтожила» над регионом несколько беспилотников. Он утверждает, что в результате атаки дронами жертв и разрушений нет.

Минобороны страны-агрессора России отчиталось о трех беспилотниках, «сбитых» в Самарской области.

14 июня 2025 года Генеральный штаб ВСУ заявил о поражении АО ННК в Самарской области РФ. В районе промышленной зоны были зафиксированы взрывы и пожар.