Новоизбранный президент Грузии прокомментировала вопрос возвращения гражданства Саакашвили

Зурабишвили назвала Саакашвили "иностранцем, который призывает к дестабилизации обстановки в стране"

Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили сомневается, что бывшему грузинскому лидеру Михеилу Саакашвили вернут гражданство страны.

"Я сомневаюсь, потому что, во-первых, сначала нужно разобраться с уголовными делами против него, и это не вопрос гражданства, это, в первую очередь, вопрос свершения правосудия", - сказала она в интервью Русской службе Би-би-си.

Зурабишвили подчеркнула, что есть проблема с заявлениями экс-президента Грузии, в которых он призывал полицию и военных поддержать народ на акциях протеста.

"Он потерял связь с этой страной. На сегодняшний день он иностранец, который призывает к дестабилизации обстановки в стране", - резюмировала политик.

Напомним, суд Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу 2005 года и приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы, а также лишил его права занимать должности на 2 года и 3 месяца. Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью грузинского депутата.

Сам Саакашвили говорил, что хочет восстановить свое потерянное грузинское гражданство через суд и не будет просить о помиловании.

Напомним, по результатам подсчета 100% голосов второго тура президентских выборов в Грузии президентом стала независимый кандидат Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта. За нее проголосовали 59,52% избирателей. Кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе получил 40,48% голосов.

Вашадзе уже заявил, что не признает результаты голосования.

Саакашвили после объявления результатов выборов призвал к акциям протеста.

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