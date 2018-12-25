Новогодний подарок: в Таиланде легализировали марихуану для медицинского использования Сегодня, 12:04 47 Цей матеріал також доступний українською Тайцы надеются, что марихуану полностью легализируют

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, которая легализовала использование марихуаны в медицинских целях.

Об этом сообщает Reuters.

"Это новогодний подарок Национального законодательного собрания правительству и тайскому народу", - сказал Сомчай Савангкарн, председатель редакционного комитета.

Отметим, что наркотики остаются незаконными и запрещены в большей части Юго-Восточной Азии. Торговцы марихуаной могут быть подвергнуты смертной казни в Сингапуре, Индонезии и Малайзии.

Но в Таиланде основной спор с легализацией связан с запросами на патент от иностранных фирм."Мы собираемся потребовать, чтобы правительство отозвало все эти запросы до того, как закон вступит в силу", - сказал Пантеп Пуапонгпан, декан Института интегральной медицины и борьбы со старением Рангсита.

Некоторые тайские защитники надеются, что такое одобрение проложит путь для дальнейшей легализации марихуаны не только для медицинского использования.

В Греции начали выдавать первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны

В Украине впервые выдали лицензию на производство продуктов из марихуаны. Может ли это быть шагом к декриминализации

В ООН выразили сожаление в связи с легализацией марихуаны в Канаде