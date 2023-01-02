Кашлял и говорил бессвязно. Во время новогоднего обращения Путин выглядел изнуренным, в Кремле заявляли, что боятся его болезни — Express 2 января, 13:19 Владимир Путин на фоне массовки из людей в российской военной форме во время своего новогоднего обращения (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Во время своего пространного и бессвязного новогоднего обращения российский диктатор Владимир Путин кашлял и выглядел изнуренным, спикер Кремля Дмитрий Песков незадолго до этого сообщил, что он не будет общаться с журналистами, чтобы не рисковать заражением инфекционной болезнью, пишет британский таблоид Express.



Обращение российского диктатора показали незадолго до полуночи в каждом из 11 часовых поясов РФ, отмечает издание. При этом впервые за время своего правления Путин нарушил традицию и записал обращение к россиянам не на фоне заснеженного Кремля, а на фоне группы людей в российской военной форме.

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Корреспондент BBC Фрэнсис Скарр отметил на своей странице в Twitter этот необычный фон. «Традиционное новогоднее послание Путина в этом году выглядит немного иначе», — написал он.



Express пишет о том, что Путин якобы выступал на военной базе, заявив, что 2022 год стал «годом трудных, необходимых решений, важнейших шагов на пути к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества».

Новогоднее обращение Путина продолжалось девять минут — дольше всего за 22 года его правления.

В своей речи он снова безосновательно обвинил Запад в подготовке к войне.

«Запад солгал о мире, но готовился к агрессии, и сегодня он открыто признает это, больше не смущаясь. И они цинично используют Украину и ее народ, чтобы ослабить и расколоть Россию. Мы никогда никому не позволяли и никому не позволим этого делать», — сказал российский диктатор.

Express отмечает, что речь Путина часто становилась бессвязной. Российский диктатор также утверждал, что этот год «многое расставил по своим местам, четко отделив мужество и героизм от предательства и трусости», пообещал России победу над украинскими «неонацистами» и обвинил Запад в попытке «уничтожить Россию».

Путин похвалил российских оккупантов в Украине, заявив, что они якобы сражаются «за нашу родину, правду и справедливость, чтобы можно было гарантировать безопасность России».

Также российский диктатор несколько раз кашлянул во время своей речи.

Издание напоминает, что вопрос состояния здоровья Путина находится в центре обсуждения уже длительное время.

Незадолго до Нового года, 30 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор больше не будет общаться с журналистами, как раньше, из-за пандемии, добавив, что его здоровье является «вопросом государственной безопасности», и чиновники не будут рисковать заражением.

На пресс-конференции Песков выразил обеспокоенность тем, что «идут мутационные процессы, и вы видите, насколько сильны эпидемиологические волны гриппа разных штаммов».

Ранее Путин отменил свою ежегодную большую пресс-конференцию, которую он проводит ежегодно с 2012 года, послание Федеральному собранию РФ и участие в хоккейном матче на Красной площади созданного им любительского клуба.

Издание Сибирь.Реалии обращало внимание на то, что женщина рядом с российским диктатором на видео новогоднего обращения уже появлялась рядом с ним в других ролях.

«В сентябре 2016 года президента сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками — она была среди них. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре», — говорилось в его Telegram.

То, что, вероятно, та же женщина появлялась и на других пропагандистских видео, отмечал и расследователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

В то же время издание команды Алексея Навального Сирена, утверждает, что перепроверило «женщину из обращения Путина с помощью сервиса по поиску людей в сети Pimeyes — она ранее не присутствовала на фото с ним».

