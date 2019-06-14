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Новое правительство Молдовы займется расследованием возможного вывода средств из страны главой Демпартии

Сегодня, 18:46
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Новое правительство Молдовы займется расследованием возможного вывода средств из страны главой Демпартии - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Иллюстративное фото

Новое правительство Молдовы во главе с премьер-министром Майей Санду с завтрашнего дня займется расследованием возможного вывода средств из страны главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Об этом Радио НВ сообщил вице-спикер Парламента Молдовы Михай Попшой.

«Пока у нас доказательств [коррупции Плахотнюка] нет, но было очень много спекуляций на эту тему, были сигналы, что вывозятся деньги из госкомпаний, из разных госструктур. Буквально с завтрашнего дня мы будем начинать все это рассматривать — если это на самом деле имело место быть, то надо принимать меры, конечно», — отметил он.

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Вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

Теги:   Молдова Радио НВ

Спецтема   Эксклюзивы НВ

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