06 июня 2018, среда

Новое правительство Италии заручилось поддержкой сената

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сенат Италии поддержал правительство во главе с премьером Конте

Сенат Италии поддержал правительство во главе с премьером Конте

В Италии сенат выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте.

"За" проголосовал 171 сенатор при необходимом 161 голосе, сообщает Euronews.

Перед голосованием премьер Конте заявил, что не планирует выход Италии из зоны евро. Он также пообещал увеличить расходы на социальные программы и усилить контроль над нелегальной иммиграцией.

Конте не стал отвергать эпитетов "популистский" и "антисистемный" в отношении своего кабинета, заявив, что, если популизм означает прислушивание к мнению народа, а антисистемность – смену старой системы привилегий и заскорузлой власти, то оба определения его устраивают.

В среду голосование о доверии новому правительству пройдет в Палате депутатов, где у коалиции также есть уверенное большинство.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове