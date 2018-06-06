Новое правительство Италии заручилось поддержкой сената

В Италии сенат выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте.

"За" проголосовал 171 сенатор при необходимом 161 голосе, сообщает Euronews.

Перед голосованием премьер Конте заявил, что не планирует выход Италии из зоны евро. Он также пообещал увеличить расходы на социальные программы и усилить контроль над нелегальной иммиграцией.

Конте не стал отвергать эпитетов "популистский" и "антисистемный" в отношении своего кабинета, заявив, что, если популизм означает прислушивание к мнению народа, а антисистемность – смену старой системы привилегий и заскорузлой власти, то оба определения его устраивают.

В среду голосование о доверии новому правительству пройдет в Палате депутатов, где у коалиции также есть уверенное большинство.