Новое правительство Италии сформировано. Какой может быть позиция правительства евроскептиков в отношении Украины

Джузеппе Конте принял присягу премьер-министра Италии. Вместе с ним это сделали 18 министров его правительства. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Церемония присяги несет формальное значение, а в полную силу правительство заработает после того, как за него проголосует итальянский парламент на следующей неделе.

Ранее Конте представил президенту Италии состав Кабмина. Правительство было сформировано коалицией популистской партии Движение пяти звезд и ультраправой Лигой, которые показали хорошие результаты на парламентских выборах в марте этого года. Обе политические силы - евроскептики.

В общем парламентарии планируют создать 18 министерств.

Кто получит министерские должности в Италии

Юрист Джузеппе Конте стал компромиссной кандидатурой по результату переговоров между лидерами партий Движение пяти звезд и Лиги на должность премьер-министра. Конте является магистром права, однако подтверждения его высшего образования нет.

Вице-премьерами станут главы вышеупомянутых партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. Первый возглавит Министерство труда и развития, второй станет главой Министерства внутренних дел.

Новое правительство Италии наверняка выступит против очередных санкций в отношении России

Оба кандидаты не имеют законченного высшего образования.

МИД возглавит дипломат с 20-летним опытом Энцо Моаверо Миланези. В предыдущих правительствах он занимал должность министра по вопросам Европейского Союза, возглавлял пост советника Еврокомиссии по вопросам единого рынка ЕС. На должность министра обороны претендует Элизабетта Трента, журналист по профессии, эксперт в вопросах безопасности. Имеет опыт работы политического советника МИД по Ираку и советника Министерства обороны по вопросам Ливана.

Министром по вопросам ЕС станет скандально известный политик Паоло Савона. 81-летний профессор по экономике прославился тем, что публично сравнил Ангелу Меркель с Гитлером и намерениями вывести Италию из еврозоны.

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Какую политику будет вести новое итальянское правительство

Между Движением пяти звезд и Лигой существует коалиционное соглашение, в задачах которой значится отмена санкций в отношении России и построение отношений с ЕС с учетом национальных интересов.

Оппозицией правительства Конте станет Демократическая партия Италии и партия Сильвио Берлускони Форца Италия

Эксперт по международным вопросам Олег Волошин говорит, что новое правительство обязательно будет пытаться выполнить эти задачи. По его словам, коалиция боится своих избирателей, ведь в случае невыполнения обещаний может уйти в отставку.

"Единственный актив, который у нее [коалиции] есть, это поддержка избирателей. Им выдали кредит доверия под конкретные мощные и жесткие обещания, понятную программу. Никто не говорит, что завтра начнется процедура выхода из Евросоюза. По этому поводу они уже дали заднюю. Если завтра будут рассматривать очередные санкции против России, то, конечно, Италия будет выступать против", - отметил Волошин.

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Кандидат исторических наук, ассоциированный эксперт совета внешней политики Украинская призма Виктория Вдовиченко считает, что пока рано говорить о том, какую внешнюю политику будет вести новое итальянское правительство.

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Четкая линия кабинета министров Конте станет понятна после саммита Европейского Союза в Брюсселе и форума Большой семерки в Канаде, добавляет Вдовиченко.

"Правительственная линия Желто-зеленых еще до конца не сформирована. Лига, которая является евроскептической априори да еще и ультраправой, формирует антисистемное движение. Движение пяти звезд - это вообще что-то новое для итальянской политики. С другой стороны, министр экономики и финансов как раз очень пробюрократично брюссельский. Министр иностранных дел так же. Именно эти два кита будут выдерживать краткосрочную итальянскую внешнеполитическую линию. На самом деле, за закрытыми дверями проводят переговоры, кто о чем, куда и как", - отмечает историк.

Оппозиция правительства Италии

Оппозицией правительства Конте будут Демократическая партия Италии, возглавляющая парламент в прошлом, и партия Сильвио Берлускони Форца Италия.

Новая итальянская правительственная коалиция будет делать акцент на доходах

Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля отмечает: чтобы прийти к власти, оппозиционеры будут использовать социально-экономическую тематику.

"Новое правительство будет делать акцент на чистую прагматику, на доход. Непонятно, приведет ли к негативным социально-экономическим последствиям такая деятельность правительства. На самом деле, чтобы сформировалась оппозиция, правительство должно сделать немало ошибок", - считает эксперт.

Воля также добавил, что Берлускони может становиться на сторону коалиции и правительства в вопросах отношений с Россией.

Кандидатуры нового правительства согласовали с третьего раза. Для этого коалиции понадобилось 87 дней переговоров после парламентских выборов Италии.

Напомним, что партия Лига ранее заключила соглашение о сотрудничестве с правящей в РФ Единой Россией, а ее лидер Сальвини встречался с Владимиром Путиным и посещал Москву. Он также неоднократно заявлял о том, что Россия - партнер и союзник, а не враг ЕС, называя "абсурдными" европейские санкции против Москвы и возмущаясь ущербом из-за них для итальянской экономики.